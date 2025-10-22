دیدار سفیر ایران با نایب رئیس پارلمان لهستان
سفیر ایران در ورشو با نایب رئیس پارلمان لهستان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، پارلمان لهستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار «عیسی کاملی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ورشو با «کریستف بوساک» نایب رئیس پارلمان لهستان خبر داد.
در این پیام همچنین آمده است که عیسی کاملی استوارنامه خود را در ۲۶ سپتامبر به رئیس جمهور لهستان تقدیم کرد.
سفیر تهران در ورشو نیز طی پیامی در ایکس اعلام کرد که روز سهشنبه با نایب رئیس پارلمان لهستان دیدار و گفتوگو کرده است.
او در پیام خود نوشت: در طول این دیدار ما در مورد استفاده از پتانسیلهای متقابل در حوزههای مشترک و تقویت و افزایش رایزنیها - از جمله رایزنیهای پارلمانی - در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی بحث و گفتوگو کردیم.