رفتار سردمداران آمریکا آشکارترین جلوه روحیه استکباری است

به گزارش ایلنا، آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ) این شورا با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی، بیان کرد: این سخنان نسخه‌ای قابل اتکا برای توفیق در مواجهه با طراحی‌های دشمنان است. دشمنی جهان سلطه با ایران اسلامی ناشی از ترس از الگوبرداری ملت‌های دیگر از این نسخه موفق است. مقام معظم رهبری، دخالت‌های آمریکا را ناباب، غلط و زورگویانه توصیف کرده‌اند و حقیقت آن است که قدرت‌های استکباری همواره با چنین نگاه سلطه‌جویانه‌ای در پی تسلط بر ملت‌ها برای غارت سرمایه‌های آنان بوده‌اند.

تنها راه موفقیت در برابر قدرت‌های ظالم «قوی شدن» است

وی در ادامه با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌های مختلف در برابر استعمار بیان کرد: مطالعه تاریخ نشان می‌دهد تنها راه موفقیت در مقابل زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های ظالم، قوی شدن و ایستادگی است؛ ملت‌هایی که چنین راهی را پیموده‌اند همواره پیروز بوده‌اند و بحمدالله امروز مردم مومن ایران اسلامی پرچمدار این مسیر پرافتخارند.

نهضت تنباکو نمونه برجسته مقاومت ملی است

دبیر شورای نگهبان با یادآوری ایام پیروزی نهضت تنباکو و نقش رهبری مومنانه آیت‌الله میرزاحسن شیرازی، تصریح کرد: نهضت تنباکو نمونه‌ای برجسته از مقاومت ملتی است که برای حفظ عزت خود حاضر به پرداخت هزینه شد و در برابر قدرت‌های متکبر ایستادگی کرد. امتیازنامه تنباکو یکی از مصادیق بارز قراردادهای غارتگرانه دولت‌های استعماری است. مطالعه این قرارداد نشان می‌دهد که استعمارگران با بهره‌گیری از نفوذ فرهنگی و سیاسی، به دنبال غارت منابع مادی ملت ایران بودند.

ماهیت قدرت های استکباری ثابت است

وی با تاکید بر مسئولیت فعالان عرصه جهاد تبیین، بیان کرد: تبیین ابعاد قراردادهای استعماری برای جامعه به‌ویژه نسل جوان یک ضرورت است تا ماهیت قدرت‌های استکباری بهتر شناخته شود. قدرت‌های استکباری ممکن است در مقاطع مختلف ادبیات خود را تغییر دهند، اما ماهیت ظالمانه‌شان ثابت است و رفتار سردمداران آمریکا و سایر قدرت‌های سلطه‌گر در روزهای اخیر، آشکارترین جلوه این روحیه استکباری است.

