پیام عراقچی به وزیر امور خارجه ژاپن
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی انتصاب موتهگی توشی میتسو وزیر خارجه جدید ژاپن را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
جناب آقای موتهگی توشی میتسو
انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر امور خارجه ژاپن را صمیمانه تبریک میگویم.
اطمینان دارم با تکیه بر سوابق درخشان و تجربیات گرانبهای شما روابط دوستانه و همکاریهای دیرینه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست ژاپن بیش از پیش تعمیق و گسترش خواهد یافت.
با توجه به تجربه ارزشمندم از روابط مستحکم دو کشور در دوران سفارتم در توکیو، امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی، تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل توسعه یابد و در تحقق اهداف مشترک دوجانبه و بینالمللی گام های موثری برداشته شود. برای جنابعالی آرزوی پیروزی دارم.