به گزارش خبرنگار ایلنا، سید رضا صالحی امیری در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره ساخت تاسیسات گردشگری در نزدیکی منابع آبی عنوان کرد: بدون تایید محیط زیست هیچ مجوزی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد تاسیسات سبک گردشگری در ساحل رودخانه ها، سدها، دریاچه ها و منابع آبی در صادر نمی‌شود.

وی افزود: در فضای عمومی بحثی درباره ایجاد تاسیسات در ساحل رودخانه ها، سدها و منابع آبی مطرح شد، نکته روشن است و مبنای قانونی دارد آنچه ما گفتیم نظر دولت و مجلس است در قانون برنامه ششم ماده ۱۰۰ در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ این بند آمده است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت میراث برای توسعه گردشگری نسبت به واگذاری زمین‌های در حاشیه سدها، رودخانه ها و منابع آبی برای تاسیسات گردشگری اقدام کند از آن زمان این بحث دنبال شد و در ۲۶ تیر امسال دولت طی مصوبه ای به پیشنهاد وزارت نیرو و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی برای توسعه زیر ساخت های گردشگری مجوز داد.

وزیر گردشگری گفت: ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل رودخانه ها، سدها و منابع آبی به شرط رعایت کامل مسائل زیست محیطی و ایجاد سازهای سبک که به منابع آبی لطمه وارد نکند بلامانع است. ما بلافاصله برای تقاضاهایی که برای صدور ایجاد تاسیسات سبک در منابع آبی به ما واصل می شود از دستگاه های ذی ربط از جمله محیط زیست استعلام می گیریم، این سازمان مطالعات زیست محیطی را انجام می‌دهد و در صورت موافقت مجوز صادر می‌شود و اگر مخالفت کند صدور مجوز انجام نخواهد شد.

صالحی امیری گفت: وزارت نیرو به دنبال این مصوبه یک بند به اساسنامه سازمان آب‌های منطقه‌ای کشور راجع به بلامانع بودن ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل رودخانه ها، سدها و منابع آبی با رعایت مسائل زیستی اضافه و بلامانع کرد. بنابرین این موضوع هم در قانون برنامه ششم پیش بینی شده و هم در مصوبات دولت در تیر امسال ابلاغ شده و مسئله ای جدیدی نیست.

