توضیح معاون علمی رئیسجمهور درباره تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره سرانجام تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین افشین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص سرانجام تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، گفت: این موضوع هماکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ما منتظر هستیم که در مجلس چه اتفاقی در اینزمینه میافتد و چه مصوبهای نهایی میشود؛ البته کارها بدون توقف در حال انجام و پیگیری است.
وی تصریح کرد: زیرساختهای لازم برای شاد را با حمایت معاونت علی و وزارت ارتباطات در حال تقویت است تا مردم و دانش آموزان بتوانند دسترسی بهتر و راحت تری به شاد داشته باشند یعنی تحول بزرگی در زیرساختهای شاد در حال انجام است.
افشین تصریح کرد: الان برنامه هوش مصنوعی آموزشی ما روی شاد انجام می شود و به خاطر پایین بودن کیفیت زیرساختی آن، حدود ۴۰۰ سرور به آن اضافه میشود و قرار شده که ساخت داخل باشد؛ ما و صندوق نوآوری شکوفایی به همراه وزارت ارتباطات از آن حمایت خواهیم کرد.