خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح معاون علمی رئیس‌جمهور درباره تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی

توضیح معاون علمی رئیس‌جمهور درباره تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی
کد خبر : 1703733
لینک کوتاه کپی شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره سرانجام تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین افشین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران  درخصوص سرانجام تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، گفت: این موضوع هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و ما منتظر هستیم که در مجلس چه اتفاقی در این‌زمینه می‌افتد و چه مصوبه‌ای نهایی می‌شود؛ البته کارها بدون توقف در حال انجام و پیگیری است.

وی تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم برای شاد را با حمایت معاونت علی و وزارت ارتباطات در حال تقویت است تا مردم و دانش آموزان بتوانند دسترسی بهتر و راحت تری به شاد داشته باشند یعنی تحول بزرگی در زیرساخت‌های شاد در حال انجام است.

افشین تصریح کرد: الان برنامه هوش مصنوعی آموزشی ما روی شاد انجام می شود و به خاطر پایین بودن کیفیت زیرساختی آن، حدود ۴۰۰ سرور به آن اضافه می‌شود و قرار شده که ساخت داخل باشد؛ ما و صندوق نوآوری شکوفایی به همراه وزارت ارتباطات از آن حمایت خواهیم کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ