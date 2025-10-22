به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم دانش‌آموختگی خلبانان F۴ نیروی هوایی ارتش، با حضور امیر سرتیپ حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حمید ملانوری‌شمسی استاندارهمدان، فرماندار و امام‌جمعه کبودراهنگ و جمعی از مسئولان در پایگاه شهید محمد نوژه برگزار شد.

استاندار همدان، در این آیین با تجلیل از نقش نیروهای مسلح در حراست از امنیت ملی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز نه‌تنها امنیت‌ساز در منطقه است، بلکه در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی نیز الهام‌بخش و تأثیرگذار است، تصریح کرد: یاد و نام حضرت امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر، همواره سرمایه اصلی عزت و استقلال ایران اسلامی است و به‌واسطه ایثار آنان، ملت ایران با اقتدار در امنیت کامل زندگی می‌کند.

حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به اهمیت موقعیت جغرافیایی همدان دردفاع از کشور، اظهار کرد: استان همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود همواره در خط مقدم دفاع از کشور قرار داشته و از دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس و امروز، بارها مورد تهدید بوده اما مردم و نیروهای مسلح همواره با صلابت، شهامت و روحیه‌ای ایمانی پای امنیت کشور ایستاده‌اند.

وی با یادآوری حمله هوایی ابتدایی دشمن در آغاز جنگ تحمیلی۱۲ روزه، تأکید کرد: در همان ساعات نخست، پایگاه هوایی شهید نوژه و شهر همدان هدف تهاجم قرار گرفت، اما روحیه انقلابی فرماندهان، جانفشانی خلبانان و مدیریت هوشمندانه فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) موجب شد تا در کمتر از دوازده روز، رژیم متجاوز به زانو درآید و درخواست آتش‌بس دهد که این پیروزی جلوه‌ای از ایمان، وحدت و هدایت الهی بود.

استاندار همدان، امنیت پایدار کشور را دستاورد تلاش نیروهای مسلح، جامعه ایثارگری و خانواده‌های معظم شهدا دانست و افزود: امنیت ایران امروز نه‌تنها برای ملت خود، بلکه برای کل منطقه الهام‌بخش و تعیین‌کننده است؛ هیچ قدرتی در منطقه نمی‌تواند بدون لحاظ توان دفاعی و هوشمندی جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد.

ملانوری ضمن قدردانی از فرماندهی پایگاه سوم شکاری شهید نوژه و کارکنان خدوم ارتش، گفت: حضور پرتوان نیروهای ارتش در کنار سپاه، دستگاه قضایی، نیروهای اطلاعاتی و شورای تأمین استان، موجب اطمینان خاطر و آرامش مردم استان شده است.

دوره آموزشی این خلبانان به نام شهید حسین یزدان‌دوست همدانی، از شهدای جاویدالأثر دوران دفاع مقدس، نام‌گذاری شده است.

در پایان این مراسم از خانواده معظم شهدا، بازنشستگان، کارکنان و سربازان نمونه تجلیل شد.

انتهای پیام/