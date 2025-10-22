توضیح وزیر راه درباره حواشی ایجاد شده در فرودگاه اردبیل

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره ماجرای فرودگاه اردبیل در سفر وی به این استان گفت: سفر ادامه داشت تا به پاویون فرودگاه اردبیل رسید در آنجا با آقای استاندار در پاویون فرودگاه اردبیل جلسه برگزار شد.

وی ادامه داد: به جهت عدم آگاهی تیم بازرسی از پروتکل ها و تشریفاتی که مقامات سیاسی و وزرا و مقامات دولت دارند یک ناآگاهی در این زمینه وجود داشت و امکان پرواز ایجاد نشد و امکان داشت معطلی هایی را داشته باشد که مسافرانی که در داخل هواپیما بودند شاید معطل می شدند که تصمیم گرفتیم زمینی برگردیم.

