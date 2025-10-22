تقوینژاد:
تا الان در دولت هیچ مصوبهای برای بنزین مطرح نشده است
دبیر هیات دولت گفت: برای بحث بنزین مطرح نشده است ممکن است کار کارشناسی شده باشد و در کارگروهها مباحثی مطرح شده باشد ولی در دولت چنین چیزی تا الان نداشتیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کامل تقوینژاد دبیر هیات دولت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تصمیم دولت برای بنزین گفت: در مورد کارمزد جایگاهها مرتب بحث میشود در سال گذشته دولت مصوبهای داشته است اما در ارتباط با قیمت بنزین و تعیین سهمیه و موارد اینچنینی در کارگروهها کار کارشناسی شده اما در دولت چیزی مطرح نشده و اصلا مصوبهای در این زمینه نداریم.
وی افزود: بحث کارمزدها هر ساله است نه اینکه فقط سال گذشته مطرح شده باشد. هر سال به نسبت تورم و دستمزدها این مبلغ مشخص میشود اما تا الان در دولت هیچ مصوبهای برای بحث بنزین مطرح نشده است ممکن است کار کارشناسی شده باشد و در کارگروهها مباحثی مطرح شده باشد ولی در دولت چنین چیزی تا الان نداشتیم.
دبیر هیات دولت در پاسخ به اینکه آیا برای سال بعد دولت تصمیم جدیدی برای بودجه دارد، گفت: بخشنامه بودجه اخیرا ابلاغ شده و کار کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه انجام میشود و تاکنون تصمیم خاصی را دولت نگرفته است.