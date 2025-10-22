تذکر عارف به اعضای کابینه/ اختصاص بخشی از حقوق ماهانه وزرا به پویش «بساز مدرسه»

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: تذکری را آقای دکتر عارف به همه اعضای کابینه دادند مبنی بر اینکه افراد برای حضور بیشتر جهت پاسخگویی به رسانه‌ها حضور داشته باشند تا بتوانند به اندازه کافی به افکار عمومی و سوالات خبرنگاران پاسخ بدهند.

وی با اشاره به گزارش وزیر گردشگری ادامه داد: همانطور که می‌دانید در ایام فروردین و اردیبهشت وضعیت گردشگری خوب بود و تا نیمه‌های خرداد هم خوب پیش رفت طبیعتا پس از حملات صورت گرفته از ۲۳ خرداد ماه به شدت شاهد افول این وضعیت بودیم و در این صنعت دچار مشکل شدیم.

وی ادامه داد: الحمدالله وضعیت به سمت عادی شدن می‌رود که خود این جای شکرگزاری دارد. با تلاش هایی که وزیر محترم انجام می‌دهند و مراواداتی که با کشورهای همسایه داریم این روند را افزایش دهند.

سخنگوی دولت گفت: اعضای دولت به پویش بساز مدرسه پیوسته‌اند و قرار شد به صورت مشخص ماهیانه مبلغی از حقوق‌شان را برای این موضوع اختصاص دهند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در جلسه امروز از اقدامات خود و وزارتخانه متبوعش در راستای پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ و ابتکارات ایران در این زمینه در اجلاس کشورهای عضو عدم تعهد، به هیات دولت گزارشی ارائه کرد.

وی افزود: شهروندان، تجار و تولیدکنندگان با سامانه‌های مختلفی مواجه هستند که برای حل این مشکل، وزارت ارتباطات نقشه جامع هوشمندسازی ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی را تهیه کرده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: رئیس‌جمهور به کوچک‌سازی دولت و اینکه هر یک از دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را از خود آغاز کنند که هم ابعاد نیروی انسانی و هم بودجه خود را کاهش دهند تا به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کنیم تاکید کرد.

مهاجرانی گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص پاسخگویی وزرا و معاونان رئیس‌جمهور به رسانه‌ها و افکار عمومی تذکر دادند، البته این موضوع قابل ذکر است که وزرای اقتصادی معمولا بعد از جلسه دولت، جلسات تخصصی با حضور رئیس‌جمهور دارند و به همین دلیل امکان حضور آنها در حاشیه حیاط دولت کمتر است.

وی با اشاره به پیوستن رئیس‌جمهور پزشکیان به پویش «به سازِ مدرسه، مدرسه بساز»، تاکید کرد: امروز همه اعضای دولت به پویش «بساز مدرسه» پیوستند و قرار شد ماهیانه مبلغی از درآمدشان را به این امر اختصاص دهند.

سخنگوی دولت گفت: همچنین وزیر ارتباطات در خصوص ۱۰۰ سالگی مخابرات گزارشی ارائه کرد؛ در سال۱۳۰۴ اولین مرکز مخابرات در خیابان لاله‌زار تهران با ۶۰۰ شماره راه‌اندازی شد و امروز میزان کابل مخابراتی کشور پنج برابر فاصله زمین تا کره ماه است.

مهاجرانی افزود: دولت در حال جایگزینی فیبر نوری با کابل مسی است که به افزایش کیفیت و ارتقای خدمات بر خط کمک خواهد کرد.

وی گفت: در جلسه امروز، همچنین گزارشی از سازمان انرژی اتمی در خصوص خدمات این سازمان به بیماران، مراکز پزشکی هسته‌ای و رادیوداروها ارائه شد.

سخنگوی دولت، تصویب اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تامین مالی و تولید زیرساخت‌ها، تصویب اصلاح موضوع اجازه به جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران برای ورود،‌ ترخیص و شماره گذاری ۱۵۰۰ دستگاه خودرو، تصویب اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(۸) ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تصویب اصلاح تصویب نامه موضوع واگذاری حق بهره برداری از اراضی پلاک ثبتی در شهرستان جویباراستان مازندران را از جمله مصوبات امروز هیات دولت دانست و گفت: موضوع طرح مسجد محوری که مورد توجه رئیس جمهوراست برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

مهاجرانی با بیان اینکه شیوه نامه تعیین مصادیق تخریب خاک موضوع ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک با اصلاحاتی به تصویب رسید، افزود: موضوع مجوز مذاکره و موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کوبا در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیز مصوب شد.

وی تصویب، برنامه جامع مقابله با پدیده گرد وغبار و عمل دستگاه‌های اجرایی که از مواد برنامه هفتم است، تصویب برنامه ملی مدیریت پسماندها طبق برنامه هفتم توسعه ، تصویب آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون احکام دائمی برنامه هفتم توسعه درباره ایجاد صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو و موضوع افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات دولت عنوان کرد.

انتهای پیام/