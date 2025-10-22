بانک مرکزی تامین ارز برای دارو را تا ۹۰ درصد پوشش داده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تامین داروها با توجه به فعال شدن مکانیزم ماشه، گفت: هر هفته رصد دقیقی نسبت به کمبود دارو انجام می‌دهیم تا چنانچه مشکلی در این زمینه وجود دارد، تامین نیازها را انجام دهیم.

وزیر بهداشت و درمان بیان کرد: در زمینه تامین داروهای بحرانی که حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم است و نیاز به واردات دارد با بانک مرکزی رایزنی‌های لازم در زمینه تامین ارز را مرتبا انجام می‌دهیم.

وی تاکید کرد: نمی‌توان گفت در این زمینه آنچه که مطالبه داشته‌ایم به صورت ۱۰۰ درصد محقق شده، اما تامین ارز در زمینه رفع نیاز دارویی در این بخش را بانک مرکزی تا ۹۰ درصد پوشش داده است.

وزیر بهداشت گفت: کمیته دارویی کشور کیفیت داروهای تولید داخل را بررسی می‌کند و اگر داروی ایرانی استاندارد لازم را داشته باشد، جایگزین داروهای خارجی می‌شود و فقط در صورت نبود داروی داخلی، داروی وارداتی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. اگر دارویی تولید داخل داشته باشد و کیفیت آن در کمیته ارزیابی دارویی ما قابل قبول باشد اگر کسی توصیه‌ای برای داروی خارجی داشته باشد و وارد شود طبیعتا آن دارو بیمه نمی‌شود.

وی افزود: در مورد داروهای خاص هم می‌توان گفت بیش از ۵۰ درصد آن‌ها تأمین شده و بخش عمده‌ای از مواد اولیه این داروها از خارج وارد و در داخل کشور تولید می‌شود. تنها بخش بسیار کمی، کمتر از ۱۰ درصد، از داروهای مربوط به بیماران خاص به‌صورت کامل از خارج وارد می‌شود.

وزیر بهداشت درباره واکسن آنفلوآنزا تولید داخل گفت: ارزیابی استاندارد توسط کمیته علمی انجام می شود و اگر تایید شود وارد عرصه بازار می شود. داروی استانداردی که برای واکسن آنفولانزا در داخل کشور تعریف شده، کاملا قابل قبول است. به طور طبیعی بعضی ها تمایل به استفاده از واکسن دیگری را دارند ولی استاندارد واکسن کشور که اعلام شده مورد قبول کمیته علمی و ارزیابی است.

وی ادامه داد: ۳.۵ میلیون دز واکسن آنفلوآنزا برای مصرف کشور نیاز داریم که بیش از ۲ میلیون دز آن تهیه شده است.

انتهای پیام/