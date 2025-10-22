خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح کرد؛

آخرین وضعیت حذف یا ادغام واحدهای موازی/ هیچ نیرویی را تعدیل نخواهیم کرد

کد خبر : 1703673
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: انون به ما اجازه داده نیروهای انسانی که در واحدهای مشابه و موازی کار می‌کنند را به واحدهای دیگر جابه جا کنیم؛ ولی هیچ نیرویی را تعدیل نخواهیم کرد.

به گارش خبرنگار ایلنا، علاالدین رفیع‌زاده در پایان  جلسه امروز هیئت دولت در  جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص کوچک‌سازی دولت گفت: قرار نیست سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه ادغام شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و در حال اجرا هستیم؛ جلساتی با وزارت جهاد داریم و با نگاه کارشناسی که این وزارتخانه و همکاران ما در سازمان اداری و استخدامی دارند، مرحله‌به‌مرحله جلو می‌رویم.

رفیع‌زاده گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هستند و یکی‌یکی همه دستگاه‌ها را تغییر ساختار می‌دهیم البته این تغییر ساختار به معنی تعدیل نیروی انسانی نیست.

وی گفت: قانون به ما اجازه داده نیروهای انسانی که در واحدهای مشابه و موازی کار می‌کنند را به واحدهای دیگر جابه جا کنیم؛ ولی هیچ نیرویی را تعدیل نخواهیم کرد.

