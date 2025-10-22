آخرین وضعیت حذف یا ادغام واحدهای موازی/ هیچ نیرویی را تعدیل نخواهیم کرد

به گارش خبرنگار ایلنا، علاالدین رفیع‌زاده در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص کوچک‌سازی دولت گفت: قرار نیست سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه ادغام شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و در حال اجرا هستیم؛ جلساتی با وزارت جهاد داریم و با نگاه کارشناسی که این وزارتخانه و همکاران ما در سازمان اداری و استخدامی دارند، مرحله‌به‌مرحله جلو می‌رویم.

رفیع‌زاده گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هستند و یکی‌یکی همه دستگاه‌ها را تغییر ساختار می‌دهیم البته این تغییر ساختار به معنی تعدیل نیروی انسانی نیست.

وی گفت: قانون به ما اجازه داده نیروهای انسانی که در واحدهای مشابه و موازی کار می‌کنند را به واحدهای دیگر جابه جا کنیم؛ ولی هیچ نیرویی را تعدیل نخواهیم کرد.

