به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در جمع خبرنگاران در پایان جلسه هیات دولت درباره تولید سریال «شیش ماهه» مهران مدیری گفت: سریال «شیش ماهه» مهران مدیری در حال تولید است. درباره جزییاتش سیمافیلم اطلاع‌رسانی می کند.

وی درباره اینکه بودجه صداوسیما کفاف مخارج این سازمان را می‌دهد، گفت: بر اساس ماده ۷۷ برنامه هفتم، اگر بخواهیم همه تکالیف صداوسیما را انجام دهیم بودجه‌ی ما کفاف نمی‌دهد. نرخ دقیقه‌ای سریال‌سازی و برنامه‌سازی مشخص است و باید میزان کسری بودجه را محاسبه کنیم.

رئیس سازمان صدا و سیما درخصوص میزان بازدید تلویزیون و آمار نظرسنجی میزان بینندگان تلویزیون تصریح کرد: این آمار از نظر ما بالای هفتاد درصد است.

انتهای پیام/