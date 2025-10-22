خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان صدا و سیما:

بیش از ۷۰ درصد از مردم تلویزیون تماشا می‌کنند/ سریال «شیش ماهه» مهران مدیری در حال تولید است

بیش از ۷۰ درصد از مردم تلویزیون تماشا می‌کنند/ سریال «شیش ماهه» مهران مدیری در حال تولید است
کد خبر : 1703671
رئیس سازمان صدا و سیما درخصوص میزان بازدید تلویزیون و آمار نظرسنجی میزان بینندگان تلویزیون تصریح کرد: این آمار از نظر ما بالای هفتاد درصد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی  رئیس سازمان صدا و سیما در جمع خبرنگاران در پایان جلسه هیات دولت درباره تولید سریال «شیش ماهه» مهران مدیری گفت: سریال «شیش ماهه» مهران مدیری در حال تولید است. درباره جزییاتش سیمافیلم اطلاع‌رسانی می کند.

وی درباره  اینکه بودجه صداوسیما کفاف مخارج این سازمان را می‌دهد، گفت: بر اساس ماده ۷۷ برنامه هفتم، اگر بخواهیم همه تکالیف صداوسیما را انجام دهیم بودجه‌ی ما کفاف نمی‌دهد. نرخ دقیقه‌ای سریال‌سازی و برنامه‌سازی مشخص است و باید میزان کسری بودجه را محاسبه کنیم.

انتهای پیام/
