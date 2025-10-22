توضیح وزیر راه و شهرسازی درباره اتصال چابهار به زاهدان

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: توافق ترانزیتی ایران، آذربایجان و روسیه و حضور نمایندگان آنها در کشور حائز اهمیت است. در شرایطی که به شدت با تحریم‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مواجه‌ایم این اتفاق شکل می‌گیرد و این به جهت اقدامات اجرایی است که در طول یکسال قبل آن انجام شده است.

وی ادامه داد: دیپلماسی بسیار قوی دولت وفاق و شخص آقای رئیس‌جمهور و پیگیری ایشان منجر به برگزاری نشست سه جانه شد.

صادق درباره پروژه راه آهن اردبیل گفت: در این خصوص جلسه‌ای را داشته‌ایم همانطور که می‌دانید راه آهن اردبیل به میانه حدود ۲۰ سال است که به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: تا پایان مهرماه ۹۴ درصد از راه آهن اردبیل-میانه پیشرفت خواهد کرد و این موضوع راه آهن اردبیل به میانه با صحبت‌هایی که با استاندار شده و با پیگیری‌های جدی رئیس جمهور و تامین منابع ان‌شاالله این موضوع را در این دولت تا پایان امسال به بهره‌برداری می رسانیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره دیپلماسی حمل و نقل گفت: دیپلماسی حمل و نقل و کریدورها دارد اتفاق می افتد و تلاش ما این است که چابهار به زاهدان وصل شود. آذربایجان و روسیه و سایر کشورها نسبت به این موضوع حساس هستند و من این را در نشست سه جانبه توضیح داده‌ام. چابهار وصل می‌شود به کریدوری که داخل ایران است و اتصالات انجام می شود.

صادق درباره ماجرای فرودگاه اردبیل در سفر وی به این استان گفت: سفر ادامه داشت تا به پاویون فرودگاه اردبیل رسید در آنجا با آقای استاندار در پاویون فرودگاه اردبیل جلسه برگزار شد.

وی گفت: به جهت عدم آگاهی تیم بازرسی از پروتکل ها و تشریفاتی که مقامات سیاسی و وزرا و مقامات دولت دارند یک ناآگاهی در این زمینه وجود داشت و امکان پرواز ایجاد نشد و امکان داشت معطلی هایی را داشته باشد که مسافرانی که در داخل هواپیما بودند شاید معطل می شدند که تصمیم گرفتیم زمینی برگردیم.

