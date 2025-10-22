خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توضیح وزیر راه و شهرسازی درباره اتصال چابهار به زاهدان

توضیح وزیر راه و شهرسازی درباره اتصال چابهار به زاهدان
کد خبر : 1703666
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی درباره برگزاری نشست سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی  در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: توافق ترانزیتی ایران، آذربایجان و روسیه و حضور نمایندگان آنها در کشور حائز اهمیت است.  در شرایطی که به شدت با تحریم‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مواجه‌ایم  این اتفاق شکل می‌گیرد و این به جهت اقدامات اجرایی است که در طول یکسال قبل آن انجام شده است.

وی ادامه داد: دیپلماسی بسیار قوی دولت وفاق و شخص آقای رئیس‌جمهور و پیگیری ایشان منجر به برگزاری نشست سه جانه شد.

صادق درباره پروژه راه آهن اردبیل گفت: در این خصوص جلسه‌ای را داشته‌ایم همانطور که می‌دانید  راه آهن اردبیل به میانه حدود ۲۰ سال است که به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: تا پایان مهرماه  ۹۴ درصد از  راه آهن اردبیل-میانه پیشرفت خواهد کرد و  این موضوع راه آهن اردبیل به میانه با صحبت‌هایی که با استاندار شده و با پیگیری‌های جدی رئیس جمهور و تامین منابع ان‌شاالله این موضوع را در این دولت  تا پایان امسال به بهره‌برداری می رسانیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره دیپلماسی حمل و نقل  گفت: دیپلماسی حمل و نقل و کریدورها دارد اتفاق می افتد و تلاش ما این است که چابهار به زاهدان وصل شود. آذربایجان و روسیه و سایر کشورها نسبت به این موضوع حساس هستند و من این را در نشست سه جانبه توضیح داده‌ام. چابهار وصل می‌شود به کریدوری که داخل ایران است و اتصالات انجام می شود.

صادق درباره ماجرای فرودگاه اردبیل در سفر وی به این استان گفت: سفر ادامه داشت تا به پاویون فرودگاه اردبیل رسید در آنجا با آقای استاندار در پاویون فرودگاه اردبیل جلسه برگزار شد.

وی گفت: به جهت عدم آگاهی تیم بازرسی از پروتکل ها و تشریفاتی که مقامات سیاسی و وزرا و مقامات دولت دارند یک ناآگاهی در این زمینه وجود داشت و امکان پرواز ایجاد نشد و امکان داشت  معطلی هایی را داشته باشد که مسافرانی که در داخل هواپیما بودند شاید معطل می شدند که تصمیم گرفتیم زمینی برگردیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ