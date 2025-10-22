واکنش وزیر ارشاد به ماجرای بازداشت آقای بازیگر

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس صالحی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پیگیری وزارت ارشاد بابت بازداشت یکی از بازیگران معروف گفت: این مساله چون شاکی خصوصی داشته طبعا مسیر قضایی خود را طی کرده است. ما هم بعد از اینکه مساله عمومی شد مطلع شدیم و چون شاکی خصوصی هم داشته طبیعتا پیگیری‌هایش هم پیگیری‌های خاص نمی‌تواند باشد.

وی افزود: شاکی اگر مدعی‌العموم باشد طبیعتا وزارت ارشاد یا جاهای مرتبط ورود جدی‌تری می‌توانند داشته باشند اما در مواردی که شاکی‌ها عمومی نیستند، طبیعتا کار را از این جهت سخت‌تر می‌کند.

وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی درباره سفر به ترکیه گفت: در سفر آقای رئیسی به ترکیه یکی از توافقات این بود که سال فرهنگی ایران- ترکیه در سال ۲۰۲۵ برگزار شود.

وی ادامه داد: اتفاقات سوریه و بحث‌هایی که پدید آمد و پاره‌ای از برداشت‌ها و سوء تفاهمات قضیه را به تاخیر انداخت اما برنامه اجرای موسیقی در شب حافظ یک فرصتی را فراهم کرد برای اینکه سال فرهنگی ۲۰۲۵ را بتوانیم با حافظ شروع کنیم. هم گروه موسیقی از ایران رفته و یک گروه موسیقی به ایران آمد و یک اجرای مشترک شروع سال را فراهم کرد هر چند با تاخیر.

وی ادامه داد: قرار شد این سال را ادامه دهیم و این تاخیرها را جبران کنیم. در سفری اردوغان به تهران خواهد داشت این برنامه ها ادامه پیدا خواهد کرد. مطالب مختلفی برای سال ۲۰۲۵ در گفتگو هایی که با مقامات ترکیه که داشتیم مورد توافق قرار گرفت. انصافا استقبال خوبی از سوی مقامات وزارت فرهنگ ترکیه صورت گرفت و همکاری خوبی داشتند.

وزیر ارشاد گفت: کمیته ای بین ما و وزارت فرهنگ ترکیه تشکیل شد که هم سال فرهنگی ۲۰۲۵ و هم ادامه راه در روابط فرهنگی خودمان دنبال کنیم. در حاشیه این بحث ها جلساتی با ایران شناسان ترکیه داشته ایم .انصافا یک جریان قوی هستند و درباره زبان فارسی هم کار می کنند. به نظر می رسد سال فرهنگی ایران و ترکیه که در محاق قرار گرفته بود دوباره احیا شد و مقدمه ای شد برای گسترش روابط فرهنگی دو کشور که به نظر می رسد که پاره ای از برداشت های اولیه مرتفع شده است و گام های جدیدی را فراهم کرده است. این سفر از این ابعاد سفر خوبی بود و منتظر نتایج آن در آینده هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کنسرت‌ها، تاکید کرد: مجوزهایی که برای برگزاری کنسرت‌ها دادیم به نتیجه رسیده است و مورد خاصی در یاد ندارم که مشکلی پیدا کرده باشد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد.

در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی‌های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.

