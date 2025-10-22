به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدی‌مقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در گفت‌و‌گویی، با اشاره به چالش‌های پیش روی آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه، اظهار داشت: بقاء آمریکا و رژیم صهیونیستی در گرو جنگ و ناامنی است.

سردار احمدی‌مقدم افزود: نتانیاهو دارای پارادایمی بحران‌زا در سیاست‌ورزی خود است و موجودیت او وابسته به جنگ است؛ لذا اقداماتی که در زمینه آتش‌بس صورت گرفته، اطمینان‌بخش نبوده است و کسی به این روند خوش‌بین نیست؛ همچنین علی‌رغم آتش‌بس، شاهد تداوم بمباران‌های رژیم صهیونی در روز‌های اخیر بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به سازوکار آتش‌بس در نوار غزه، عنوان کرد: روند صلح و آتش‌بس در غزه، روند شکننده‌ای است.

وی با اشاره به سوابق بدعهدی و نقض پیمان رژیم صهیونیستی گفت: روند صلح غزه با بدعهدی‌هایی رو‌به‌رو خواهد بود و اساساً این توافقنامه هم ممکن است ملغی شود؛ چراکه رژیم صهیونیستی به خواستۀ خود برای آزادی اسرا رسیده و اکنون که احساس قدرت می‌کند، ممکن است که آتش‌بس را به‌طور کامل، نقض کند.

سردار احمدی‌مقدم با بیان اینکه حماس همچنان پابرجاست و راه خود را ادامه می‌دهد، افزود: اگر به تاریخ فلسطین نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که حماس از ابتدا اسلحه نداشت، بلکه یک جنبش فرهنگی بود و بعدها بر اساس اقتضائات، مسلح شد و حاکمیت غزه را در یک مسیر دموکراتیک به دست آورد.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: موضوع و مسئله اصلی، فلسطین است و تا این مسئله حل نشود، حتی اگر هم حماس خلع سلاح شود، باز هم رژیم صهیونیستی کاری از پیش نخواهد برد.

وی با بیان اینکه فلسطینیان در مقابل حملات صهیونیست‌ها مقاومت جانانه‌ای کردند، گفت: ملت فلسطین زنده است و با وجود همه بمباران‌ها، ویرانی‌ها، ظلم‌ها و تجاوزات رژیم صهیونیستی، همچنان حق خود را مطالبه می‌کند.

سردار احمدی‌مقدم حماس را پرچم‌دار مقاومت فلسطین دانست و تأکید کرد: ملت مقاوم فلسطین به مسیر خود ادامه خواهد داد.

