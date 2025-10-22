در دیدار با همتای برزیلی
حاجیبابایی: آماده همکاری با برزیل هستیم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در راستای تقویت همکاریهای پارلمانی و ارتقای روابط دو جانبه، آماده همکاری با برزیل در حوزههای مختلف هستیم.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در ژنو با امبرتو کوستا نایب رئیس مجلس سنای برزیل گفت: از تنشهایی که دولت ترامپ در حوزه تعرفهها برای برزیل پدید آورده مطلع هستیم.
وی افزود: دخالت در امور داخلی کشورها از دیگر اقداماتی است که این روزها از سوی کشورهای مدعی دموکراسی انجام شده و به طرق مختلف حاکمیت، استقلال و قوای کشورهای مستقل را به چالش میکشند.
حاجی بابایی ادامه داد: در راستای تقویت همکاریهای پارلمانی و ارتقای روابط دو جانبه، آماده همکاری با برزیل در حوزههای مختلف هستیم. برگزاری جلسات متعدد بریکس در دوره ریاست برزیل به ویژه مجمع پارلمانی بریکس نیز موفقیت آمیز بوده است.
امبرتو کوستا نایبرئیس مجلس سنای برزیل نیز در این دیدار گفت: سطح همکاری ایران و برزیل باید ارتقا یابد و دیپلماسی پارلمانی به این مهم کمک می کند.