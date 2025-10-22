حاجی بابایی در دیدار با همتای مالزیایی:
ایران حق دارد به سمت انرژی هستهای پاک حرکت کند
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در دیدار با نور جزلان نایب رئیس مجلس مالزی، با اشاره به ارتباطات دوجانبه بین دو کشور گفت: همواره ارتباطات ایران و مالزی خوب بوده اما این کفایت نمیکند و باید بیشتر ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه مجامع بینالمللی در حال افول هستند، افزود: هنجارهای دنیا در موضوعات مختلف مانند دفاع از حقوق کودکان، مورد بیتوجهی قرار میگیرد و قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و موضوع اخلاق نیز زیر پا گذاشته میشود.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در برجام به تمام مفاد توافق عمل کرد، ادامه داد: ترامپ برخلاف قوانین بینالمللی برجام را پاره کرد و اروپاییها نیز سکوت محض داشتند و متاسفانه کاملا از آمریکا تبعیت کردند. نباید فراموش کنیم ریاکاری آمریکاییها و رژیم صهیونیستی مشهود است، آمریکاییها تاکید به مذاکره داشتند اما در هنگام مذاکره، به کشور ما حمله کردند.
وی افزود: ترامپ در نشست شرمالشیخ حاضران را تحقیر کرد و حتی بعد از مبادله اسرا، مجددا صهیونیستها به مردم غزه حمله کردند بنابراین کشورهای اسلامی و سایر کشورها باید برای مبارزه جامع با یک جانبه گرایی از شعار به عمل روی آورند.
نایب رئیس مجلس مالزی: ایران حق دارد به سمت انرژی هستهای حرکت کند
نایب رئیس مجلس مالزی نیز در این دیدار گفت: ارتباطات ایران و مالزی باید ارتقا یابد. ما بعد از حمله رژیم صهیونیستی با ایران همدردی کردیم. همه بدانیم که ممکن است کاری که صهیونیستها با ایران کردند با هر کشور دیگری نیز انجام دهند.
وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی به هیچکس رحم نمیکند و حتی بیمارستانها، مدارس و موزهها را مورد حمله قرار میدهد، بازسازی غزه باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید فراموش کنیم که صهیونیستها قصد دارند کرانه باختری را نیز تصاحب کنند.
نایب رئیس مجلس مالزی اظهار کرد: فعالیتهای هستهای ایران به صورت شفاف مورد نظارت قرار میگیرد. ایران حق دارد به سمت انرژی هستهای پاک حرکت کند.