به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی از سوی نیروهای امنیتی مبنی بر وقوع سرقت سوخت از خط لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در روستای سرزه از توابع بخش فین، رئیس حوزه قضایی فین با حضور میدانی در محل وقوع جرم در ساعت ۲ بامداد، دستور پیگیری فوری و شناسایی عوامل دخیل در این اقدام مجرمانه را صادر کرد.

وی افزود: با توجه به صدور دستور قضایی، مأموران انتظامی پاسگاه‌های فین و سرزه با بهره‌گیری از اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی گسترده موفق به شناسایی محل حفاری غیرمجاز در عمق زمین شدند که به‌صورت ماهرانه‌ای به خط لوله اصلی شرکت نفت متصل شده بود.

قهرمانی یادآور شد: با اتخاذ تمهیدات لازم، این محل به‌صورت شبانه تحت مراقبت و رصد دقیق قرار گرفت تا عناصر اصلی این شبکه مورد شناسایی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در ادامه، با هماهنگی مقام قضایی و تشکیل تیم‌های عملیاتی، مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شده و دو نفر از سارقان فرآورده‌های نفتی را در حین برداشت غیرقانونی سوخت دستگیر کردند.

قهرمانی تصریح کرد: در بازرسی از محل وقوع جرم، یک لوله متصل به خط اصلی انتقال سوخت که از طریق حفاری در عمق ۳ متری زمین ایجاد شده بود، کشف و دستور مسدودسازی آن صادر شد.

وی تأکید کرد: پیگیری‌های قضایی و انتظامی جهت شناسایی سایر متهمان و تعیین میزان دقیق سوخت سرقت‌شده در دستور کار جدی قرار دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات فنی و رصدهای میدانی صورت گرفته، سرقت از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به شدت کاهش یافته است و موارد احتمالی به سرعت کشف می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ادامه روند مبارزه بی‌امان با پدیده شوم سرقت فرآورده‌های نفتی و قاچاق آن، اظهار کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از منابع ملی با هیچ کس تعارف ندارد و با تمام توان و بدون اغماض با متخلفین و مجرمین برخورد خواهد کرد.

