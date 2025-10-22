سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با احتمال حمله مجدد رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: ملتی که اراده کرده است در برابر ظلم و استکبار سرخم نکند و یک لحظه از ۴۷ سال و ۶ ماه این کار را نکرده‌ و تا زمانی که این پرچم به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت امام زمان (عج) بیفتد، این روال وجود دارد و همواره و هر روز بر توان و قدرت ما اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ چیزی نمی‌تواند به ما فشار وارد کند، یادآور شد: از روز ۱۳ آبان سال ۵۸، در شدیدترین تحریم‌ها و فشارها بوده‌ایم. قریب به اتفاق این سال‌ها، نظام اصلاً نگذاشت مردم بفهمند. متأسفانه برخی از دولت‌ها، مردم را در شرایطی قرار دادند که تحریم و سختی را درک کنند.

سردار فدوی گفت: ان‌شاءالله دربرابر این روال‌هایی که در آینده هم توسط خبیثان دنبال می‌شود، مانند گذشته، مقاومت خواهیم کرد و راه حل پیدا خواهیم کرد و قوت می‌سازیم.

وی با اشاره به تبلیغات دشمن برای ترویج بی‌حجابی گفت: ببینید ما باید خودمان مراقب باشیم. دشمن، شیطان است. خداوند به صراحت در قرآن فرموده است که شیطان شما را وسوسه می‌کند، اما شیطان بر شما سلطه ندارد. وسوسه‌ها، یعنی پیشنهاد و ما پیشنهادات شیطان را قبول نکنیم.

سردار فدوی گفت: خانم‌ها باید متوجه باشند که حجاب دستور خود خداست، حتی دستور پیامبر نیست، دستور خود خدا است. در برابر دستور خدا نباید همراهی با شیطان کرد و می‌بایست دستور خدا را اجرا کرد. شیطان بعدا به صراحت و علنی اعلام برائت می‌کند و سپس می‌گوید «به من ربطی نداشت، می‌خواستید پیروی نکنید، می‌خواستید بی‌حجاب نشوید، می‌خواستید دنبال روال غیر از دستور خدا نروید.» این نکته‌ای است که خانم‌های ما باید مراقب آن باشند. نباید این تجلی هر روز در کشور اسلامی به وجود بیاید. این‌ها را یکی از روال‌هایی که دشمن ما، یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها از آن پیروی می‌کنند، بدانند.

جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: آیات قرآن می‌گوید: «یا حسرتا علی العباد»، یعنی خداوند به ما هشدار می‌دهد که شیطان دشمن علنی شماست و از او پیروی نکنید. در سوره یاسین آمده است: «از من اطاعت کنید که راه درست همین است.» اگر ما این را اجرا کنیم، دشمن کیست؟ شیطان است ولی دیگر وجود نخواهد داشت. ما می‌توانیم اراده کنیم و شیطان را شکست دهیم، زیرا شیطان اصالتاً عدمی است.

سردار فدوی خاطرنشان کرد: شیطان از هر کسی که پیشنهاد و روال شیطان را بپذیرد، اعلام برائت می‌کند و به نوعی در خطر است. آن‌ها که حرف شیطان را گوش کردند امیدوار هستند که شیطان کمکشان کند. شیطان هم می‌گوید، من اگر بتوانم به شما کمک کنم، در واقع به خودم کمک می‌کنم. من تقصیرکار نبودم؛ من فقط پیشنهاد به شما کردم. می‌خواستید قبول نکنید.

