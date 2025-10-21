عارف:
امروز، روز گذر از تحریم است
معاون اول رئیس جمهور گفت: همواره موفق شدیم تحریمها را ولو با هزینه دور بزنیم اما امروز، روز گذر از تحریم است و ظرفیت گذر از تحریمها را داریم.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در آیین استقبال از نو دانشجو معلمان که در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، با تاکید بر اینکه معلمان نقش محوری و کلیدی در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تربیت سکانداران آینده کشور دارند، افزود: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود که مهمترین و اولین رسالت آن تربیت نیروی انسانی در طراز ارزشها و نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در ارتباط با تربیت معلم در طراز انقلاب اسلامی به این چالش اساسی رسیدیم که چه کسانی باید این افراد را تربیت کنند و مباحث مفصل و ریشهای در سالهای اول انقلاب مطرح شد که شاید انقلاب فرهنگی در دانشگاهها در پاسخ به این سوال مهم بود که آیا شرایط آموزش کشور و وضعیت مدارس و دانشگاهها ما در این شاخص و سنجه اصلی معلم در طراز انقلاب اسلامی موفق است یا خیر؟
عارف اضافه کرد: اهداف عالی در برنامهها و محافل در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود که مدارس، دانشگاهها، معلمان و اساتید چه ویژگیهایی باید داشته باشند که در شأن تاکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، افتخار شغل انبیا و تربیت نسل انسان باشد و این بزرگترین مسئولیتی بود که در دو دهه اول انقلاب بحث میشد که لازمه تربیت این نیروها و افراد چیست.
وی با بیان اینکه دانش آموزان و دانشجویان از معلمان و اساتید خود الگوگیری میکنند، گفت: هیچ فردی در زندگی جوان و نوجوان به اندازه معلم و استاد تاثیرگذار نیست چراکه بیشترین ساعات روز را در مدارس و دانشگاهها میگذرانند و همچنین با توجه به جایگاه معنوی علم آموزی در سخنان حضرت امیرالمومنین علیه السلام که میفرمایند «اگر کسی به من حرفی یاد دهد بنده او هستم» نشانگر جایگاه و منزلتی است که در هیچ مقامی نمیبیند.
عارف با اشاره به تدوین سند چشمانداز و تصویب و ابلاغ توسط مقام معظم رهبری که سمت و سوی کشور در همه زمینهها را مشخص کرد، بیان کرد: هدف گذاری سند چشم انداز بر اساس علم و دانش بود و سایر بخشهای توسعهای کشور نیز مبتنی بر علم و فناوری باشد که در این صورت به اهداف خود خواهیم رسید.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هدف گذاری سند چشمانداز رسیدن به جایگاه اول در منطقه و تاثیرگذار در دنیای اسلام بود اما با توجه به روند خوب در نظام آموزش عالی و مدارس و دانشگاهها به این نتیجه رسیدیم که هدفگذاری را برای نقشآفرینی در مرزهای دانش و تاثیرگذاری در دنیا بلندتر کنیم که لازمه این هدف گذاری توجه به معلمان بود. اگر بخواهیم از دانشگاه شروع کنیم این دیوار علمی باید بر روی پایه قوی و مطمئنی باشد که همان معلم است.
عارف با بیان اینکه پایه علم در دانشگاه و پایه دانشگاه نیز در مدارس است، ادامه داد: برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز باید از مدارس و دبستان شروع کنیم که نیاز به توجه به معلمان دارد.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: کسی میتواند نقش معلمی را پیدا کند که به اهمیت این شغل و جایگاه و شأنیت معلمی پی برده باشد و در دهههای ۶۰ و ۷۰ بحث میکردیم تا چه اقداماتی انجام دهیم که دانشآموزان برجسته و زبده شغل معلمی را جزو اولویتهای اول خود قرار دهند. بر این اساس چند سند علمی از جمله سند چشمانداز ۲۰ ساله، نقشه جامع علمی کشور، بیانیه گام دوم شامل توصیهها و احکام و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دهه دوم انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت.
عارف افزود: به دنبال این بودیم که خروجی مدارس مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد که در نهایت در نظام آموزشی کشور به دانشگاه فرهنگیان رسیدیم؛ دانشگاهی در طراز نظام جمهوری اسلامی ایران که فرد فارغ التحصیل از این دانشگاه واجد شرایط تعلیم و تربیت شود و بتواند جوان و نوجوان را در مسیر پیشرفت و توسعه کشور قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه معلمان برای فعالیت در آرامش کامل نباید دغدغه معیشت، مسکن و رفاه را داشته باشند، گفت: دولتها برای رفع این دغدغه تلاش کردند اما هنوز نیاز به اقدامات بیشتر است تا حداقل شأنیت معلم حفظ شود اما فراتر از آن منزلت و نقش معلم است که به شغل خود افتخار کند.
عارف تصریح کرد: خداوند در حق شما لطف عطا کرده که شغل معلمی را انتخاب کردهاید و به عنوان یک معلم کوچک اعلام میکنم خداوند بر من منت گذاشت و افتخار معلمی را به من عطا کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بیان کرد: دانشگاه فرهنگیان نتیجه این تفکر بود که مرکزی با امکانات ویژه، شرایط مناسب و کادر هیئت علمی برجسته میخواهیم تا نسل مد نظر کشور را تربیت کند.
عارف با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اظهارداشت: رژیم غاصب صهیونیستی به نمایندگی از آمریکا و استکبار جهانی با ایران وارد جنگ شد وگرنه این رژیم جعلی به تنهایی چنین جراتی نداشت که با نظام معنوی جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی بجنگد. صهیونیزم جهانی به عنوان دنبال کننده منافع نامشروع آمریکا در منطقه با ایران وارد جنگ شد که این جنگ «علم با علم»، «فناوری با فناوری» و انسان برجسته فناور و دانشمند با یک انسان مشابه خود بود.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه در هر بخشی که به علم و فناوری توجه کردیم دست برتر داشتیم و پس از این جنگ تحمیلی به اتکای دانشمندان متعهدی هستیم که میتوانند چندین برابر حقوق دریافتی خود را در خارج از کشور داشته باشند اما در راه اعتلای توسعه و علم و فناوری داخل تلاش میکنند و ما شرمنده معلمان و اساتید هستیم؛ اساتیدی که از برترین دانشگاههای جهان فارغالتحصیل شدهاند اما نگاه به این دِین خود به نظام و مردم ایران را دارند که البته این معلمان هستند که چنین دِینی را برای یک جوان دانشمند مطرح میکنند که مدیون کشور، نظام و مردم است و این نگاه را القا میکند که دستاوردهای تو متعلق به ایران است و نباید به عنوان سرمایه فردی استفاده کرد.
عارف با تاکید بر اینکه امروز به چنین جوانان دانشمند و متعهدی نیاز داریم که در مسیر روشن و مشخص اسناد بالادستی حرکت کنند، ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری در روز معلم سمت و سوی آموزش و پرورش را مشخص میکند و همچنین ایشان همواره در خصوص دانشگاه فرهنگیان توجه و تاکیدات ویژهای داشتهاند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات دانشگاه فرهنگیان در اوایل تاسیس این دانشگاه افزود: با تلاشهای انجام شده در طول سالیان گذشته این دانشگاه به مرحلهای رسیده است که پذیرفته شدگان این دانشگاه، رتبههای بالای کنکور هستند و دغدغه تشویق به ورود در دانشگاه فرهنگیان را نداریم که البته از نظر هیئت علمی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است که باید امکانات بهتر در اختیار این دانشگاه قرار گیرد تا بهترین اساتید خود را امانت دار دانشگاه فرهنگیان بدانند و با افتخار برای تدریس به این دانشگاه بیایند.
عارف با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان باید احساس کند که همه امکانات در اختیار این دانشگاه است، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان باید در جایگاه ستاد عالی تربیت معلم باشد و در کنار فعالیتهای دانشگاهی، از ظرفیت کشور برای هدف عالی رسیدن به اهداف اسناد بالادستی استفاده کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مرجعیت علمی راهبرد امروز کشور است، گفت: به دنبال این هستیم تا دست برتر خود در زمینه علمی را در خدمت دنیای اسلام و کشورهای نیازمند قرار دهیم و در برابر دشمنان نیز دست برتر را داشته باشیم چراکه در جنگهای امروز علم حرف آخر را میزند. همچنین در مسیر رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت مردم با اقتدار حرکت کنیم تا کسی جرات تحریم ایران را نداشته باشد.
عارف با تاکید بر اینکه همواره موفق شدیم تحریمها را ولو با هزینه دور بزنیم اما امروز، روز گذر از تحریم است و ظرفیت گذر از تحریمها را داریم، تصریح کرد: کشورهای غربی در خصوص مکانیزم ماشه برای مدتی در دنیا تبلیغ میکردند که از نظر ما هیچ جایگاه حقوقی ندارد و سه کشور اروپایی اشتباه بزرگ دیپلماتیکی را مرتکب شدند که در آینده نزدیک متوجه این اشتباه خود خواهند شد و در شورای امنیت سازمان ملل نیز بخشی از کشورهای دارای حق وتو همین نظر و دیدگاه را با جمهوری اسلامی ایران دارند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: در صورت عملیاتی شدن مکانیسم ماشه نیز به پشتوانه جوانان دانشمند و جایگاه علمی و فناوری کشور که در اقتصاد خود را نشان میدهد، نگرانی نداریم چراکه اساس امروز کشور بر پایه شرکتهای دانش بنیان و اقتصاد مبتنی بر دانش است.
عارف ادامه داد: باید رفتار مردم ایران در دوران جنگ ۱۲ روزه را با رفتار مردم کشورهای مدعی آزادی و اقتصاد پیشرفته در دوران شیوع کرونا مقایسه کرد که فروشگاههای خود را غارت کردند اما در دوران جنگ ۱۲ روزه در ایران کمبود کالایی وجود نداشت.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان در طول ۴۰ سال گذشته همواره در خصوص مردم ایران به غلط فکر کرده اند، افزود: ما به مردم ایران افتخار میکنیم .مردم به مسئولان نقد دارند و حتما هم باید مقامات و مسئولان را آزاد نقد کنند. البته دشمنان نقد از یک فرد را با نقد حکومت و حاکمیت یکی میدانستند اما دیدید این مردم در جنگ ۱۲ روزه چه کردند که پس از آن دشمنان با التماس تقاضای توقف آتش کردند و این نتیجه همان اقدامات کشور در سمت و سوی توجه به آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی بود.
عارف خطاب به نو دانشجو معلمان تصریح کرد: وظیفه و اولویت شما خوب درس خواندن بوده و بپذیرید معلمی نوعی عبادت است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین برنامه سه ساله برای جبران عقب ماندگیهای علمی کشور گفت: این برنامه سه ساله تحقق همان اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله برای جایگاه اول در فناوریهای پیشرفته و نوظهور در منطقه به اتکای جوانان دانشمند است.
وی گفت: شما نو دانشجویان که در این فضای معنوی و صمیمی دانشگاه فرهنگیان ادامه تحصیل میدهید باید تعهد بیشتری نسبت به مردم و کشور، گردانندگان آینده کشور و تربیت کسانی که به عهده شما است، داشته باشید و از شما تقاضا دارم از همان روزهای ابتدایی تحصیل درس خواندن را به طور جدی شروع کنید.
عارف در پایان خاطرنشان کرد: تجربهای که من از تربیت دانشجویان داشتم این است که یک دانشجو ذهنیتی پیدا کرده که پس از خستگیهای کنکور و قبولی در دانشگاهها به معنای راحت شدن است اما قبولی در کنکور یک تعهد در برابر مردم، کشور و نظام آموزش عالی کشور است.