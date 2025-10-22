علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که مدت‌هاست بحث قراردادهای بابک زنجانی متهم سابق نفتی با دولت و چند وزارت‌خانه مطرح است و ضرورت شفاف‌سازی قراردادها، عنوان کرد: معتقدم قوه قضائیه و بانک مرکزی باید درخصوص قراردادهای آقای زنجانی به صورت شفاف توضیحاتی را ارائه کنند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که قوه قضائیه و بانک مرکزی در بحث قراردادهای آقای زنجانی مراجع رسمی برای اطلاع‌رسانی هستند، اظهار داشت: هنگامی که این دو مرجع رسمی اطلاع‌رسانی کنند باید به صحبت‌های‌شان اعتماد و اعتنا کنیم.

وی خاط نشان کرد: متاسفانه اطلاعات به صورت قطره‌چکانی و ناقص گاهاً منتشر می‌شود که این باعث آشفتگی ذهنی مخاطبین شده است. توقع این است یک بار برای همیشه همه ابعاد و مسائلی که درباره آقای زنجانی وجود دارد را هم بانک مرکزی و هم وزارت نفت و هم قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی همه مسائل را شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا مردم بدانند چه اتفاقاتی افتاده است.

سلیمی با اشاره به ابهامات به وجود آمده میان نمایندگان مجلس درخصوص قراردادهای بابک زنجانی با دولت، گفت: الان حتی از برخی از نمایندگان مجلس می‌شنوم که هنوز ابهاماتی برایشان در خصوص این قراردادها وجود دارد. چرا باید روی این ابهامات خاکستر ریخته شود و آتش زیر خاکستر باقی بماند.

وی تاکید کرد: توقع این است دستگاه‌های ذیربط با یک هماهنگی ابعاد مختلف مسئله و هر قسمتی که مربوط به هر بخشی است همزمان منتشر کنند تا مسئله برای افکار عمومی و ذهن کسانی که ابهام دارند یک بار برای همیشه حل شود.

