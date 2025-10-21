به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی در جمع نمازگزاران مسجد امام صادق(ع) ملایر با اشاره به نقش مردم در حفظ جمهوری اسلامی، گفت: برخی مسئولان خواسته یا ناخواسته در مسیر براندازی حرکت می‌کنند، اما این مردم هستند که مانع شده‌اند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، اظهار داشت: در شرایطی که برخی کشورها انتظار داشتند با حمله به ایران، مردم علیه نظام اقدام کنند، واکنش‌ها نشان داد که مردم با وجود مشکلات، از جمهوری اسلامی حمایت کردند. در ایران، برخی مسئولان ممکن است در مسیر تضعیف نظام حرکت کنند، اما مردم با حضور و همراهی خود مانع این روند شده‌اند.

ثابتی در ادامه، بر ضرورت رعایت انضباط مالی و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها محدودیت‌ها را ابتدا برای خود اعمال کنند، شرایط زندگی برای مردم بهبود خواهد یافت. منابع مالی در کشور وجود دارد، اما نحوه مدیریت آن باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار از امکانات بهره‌مند شوند.

وی در پایان با اشاره به سبک زندگی برخی مسئولان، اظهار داشت: زمانی که مسئولان در شرایط متفاوت از مردم زندگی می‌کنند و در عین حال از آنان انتظار تحمل مشکلات دارند، فاصله میان مردم و حاکمیت افزایش می‌یابد. بازگشت به سبک زندگی عمومی و هم‌سطح با مردم، می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد و همراهی بیشتر شود.

