مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفت

به گزارش ایلنا، وحید جلال زاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه ایران در خصوص آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری در زندان فرانسه، گفت: خانم مهدیه اسفندیاری توسط کشور فرانسه به گروگان گرفته شده است. کشوری که ادعای مهد آزادی دارد و خیلی در این زمینه‌ها پرمدعا است، خانم اسفندیاری را به خاطر فعالیت در یک کانال تلگرامی به نفع مردم مظلوم غزه و فلسطین به گروگان گرفتند.

وی افزود: از همان ابتدا وزارت خارجه اقدامات کنسولی و حقوقی خودش را شروع کرد. اعم از اینکه ما از سفیر خود خواستیم به وزارت خارجه محل و دادستانی محل مراجعه کند. وکیل برای ایشان اتخاذ کردیم و ۱۰ جلسه ملاقات کنسولی با خانم اسفندیاری داشتیم.

جلال زاده ادامه داد: وزیر امور خارجه اعلام کردند که خانم اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفتند و ما یک بسته سیاسی و کنسولی را تعبیه کردیم که هر دو کشور باید این را انجام دهند. امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد و ما شاهد حضور خانم اسفندیاری در کشور عزیزمان باشیم.

معاون وزیر امور خارجه همچنین درباره سامانه پرسمان، گفت: یک ایرانی در هرجای دنیا باشد برای ورود به کشور خودش نیاز به ویزا ندارد. اما برخی ایرانی‌ها احساس می‌کنند که ممکن است در دستگاه قضایی پرونده‌های حقوقی داشته باشند. ما آمدیم یک سامانه‌ای به نام پرسمان در وزارت خارجه با حضور دستگاه‌های ذی ربط تشکیل دادیم که البته این سامانه پرسمان را توسط مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون کردیم.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه این اجازه را به ایرانیانی که احیاناً بخواهند از وضعیت حقوقی داخل کشور مطلع شوند، وارد سامانه شده و ما می‌گوئیم که آیا پرونده حقوقی دارید یا خیر.

انتهای پیام/