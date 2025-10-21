خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید رئیس سازمان بازرسی از پایانه مرزی شهید سلیمانی و گمرک تجاری مهران

بازدید رئیس سازمان بازرسی از پایانه مرزی شهید سلیمانی و گمرک تجاری مهران
کد خبر : 1703144
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در پایانه مرزی شهید سلیمانی از بخش‌های مختلف این پایانه و گمرک تجاری مهران بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، در جریان سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به شهرستان مهران، خدائیان با حضور در پایانه مرزی شهید سلیمانی از بخش‌های مختلف این پایانه، گمرک تجاری مهران و همچنین محوطه حمل و تخلیه بار تجار بازدید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی میدانی وضعیت صادرات و واردات با تعدادی از کامیون‌داران و کارگران نیز گفت‌و‌گو کرد، دغدغه‌های آنها را شنید و بازرس‌کل استان ایلام مامور بررسی و رفع مشکلات شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ