بازدید رئیس سازمان بازرسی از پایانه مرزی شهید سلیمانی و گمرک تجاری مهران

به گزارش ایلنا، در جریان سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به شهرستان مهران، خدائیان با حضور در پایانه مرزی شهید سلیمانی از بخش‌های مختلف این پایانه، گمرک تجاری مهران و همچنین محوطه حمل و تخلیه بار تجار بازدید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی میدانی وضعیت صادرات و واردات با تعدادی از کامیون‌داران و کارگران نیز گفت‌و‌گو کرد، دغدغه‌های آنها را شنید و بازرس‌کل استان ایلام مامور بررسی و رفع مشکلات شد.

