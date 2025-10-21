خبرگزاری کار ایران
تتلو سکته مغزی نداشته است

تتلو سکته مغزی نداشته است
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: شب گذشته شایعه‌ای در فضای مجازی با عنوان اینکه امیرحسین تتلو ملقب به تتلو یک سکته مغزی را رد کرده است در فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: شایعه سازی و انتشار اخبار جعلی پیرامون زندان و زندانیان در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است و عناصر مختلف در تلاش برای بالا نگهداشتن موضوع زندان در رسانه‌های خبری هستند.

با انتشار ادعای رد کردن سکته مغزی تتلو موضوع از مسئولان مربوطه پیگیری شد.

در این زمینه کسب اطلاع شد هیچ مشکل پزشکی برای محکوم مورد اشاره به وجود نیامده است و شایعه رد کردن سکته مغزی کذب است.

 

