تتلو سکته مغزی نداشته است

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: شایعه سازی و انتشار اخبار جعلی پیرامون زندان و زندانیان در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است و عناصر مختلف در تلاش برای بالا نگهداشتن موضوع زندان در رسانه‌های خبری هستند.