خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار دبیر شورای امنیت ملی عراق با وزیر امور خارجه

دیدار دبیر شورای امنیت ملی عراق با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1702898
لینک کوتاه کپی شد.

قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق که در رأس یک هیات امنیتی برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است‌، عصر روز دوشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی، در این دیدار با اشاره به روابط بسیار خوب تهران و بغداد در همه زمینه‌ها، بر ضرورت تداوم رایزنی‌های مستمر بین مسئولان دو کشور و لزوم تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های امنیتی از جمله امنیت مرزها تاکید کرد.

عراقچی و الاعرجی همچنین در مورد تحولات منطقه، به‌ویژه موضوع فلسطین اشغالی گفت‌وگو کردند. طرفین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی بر مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از نسل‌کشی و جنایات در غزه و ارسال مایحتاج مردم غزه تاکید کردند.

مشاور امنیت ملی عراق ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات خود در تهران و پیشرفت اجرای توافق امنیتی بین دو کشور، بر عزم و تعهد کامل دولت عراق برای اجرای این توافقنامه تاکید کرد.

الاعرجی با تمجید از همبستگی و انسجام ملی مردم ایران در مقابل تجاوز بیگانه، اطمینان داد عراق هرگز اجازه نخواهد داد از حریم این کشور تهدیدی علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران صورت گیرد.

طرفین همچنین با بررسی آخرین تحولات در غزه و لبنان، بر تلاش و همکاری کشورهای اسلامی‌ جهت مقابله با جنگ‌افروزی و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ