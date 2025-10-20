دیدار دستیار ویژه رئیسجمهور آذربایجان با وزیر امور خارجه
خلف خلفاف دستیار ویژه رئیسجمهور آذربایجان، عصر روز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعباس عراقچی با اشاره به اهمیت تقویت روابط دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان، تصریح کرد اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه و گسترش مناسبات همهجانبه با جمهوری آذربایجان و رفع هرگونه مانع موجود در این روند میباشد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت راهبردی صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی برای ایران و کل منطقه، موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و جلوگیری از تغییرات ژئوپلتیک و نیز توسل به دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات را خاطر نشان ساخت و ابراز امیدواری کرد با امضای موافقتنامه صلح بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان شاهد تثبیت صلح و امنیت در منطقه باشیم.
خلف خلفاف، دستیار ویژه رئیسجمهور آذربایجان نیز ملاقاتها و مذاکرات خود با مقامهای جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به سفر موفقیتآمیز رئیسجمهور پزشکیان به باکو، بر اراده جدی کشورش برای توسعه و تعمیق روابط با ایران در عرصههای مختلف تاکید کرد.
خلفاف برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و کمیته مشورتهای سیاسی و به ویژه پیگیری و تکمیل برخی طرحهای مشترک در زمینه حمل و نقل، برق و راههای مواصلاتی را از موضوعات مهم دستور کار روابط دوجانبه ذکر کرد.