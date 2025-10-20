عراقچی تجاوزات رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد

وزیر امور خارجه بر مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و ارسال کمک‌های انساندوستانه به مردم غزه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تحولات یمن و با محکوم‌کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، بر تداوم همکاری‌ها با سازمان ملل متحد در جهت کمک به استقرار ثبات در این کشور و صیانت از امنیت در منطقه تاکید کرد.

دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ضمن قدردانی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، خواستار ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و امنیت در یمن و منطقه شد.