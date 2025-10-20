خبرگزاری کار ایران
عراقچی تجاوزات رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تحولات یمن و با محکوم‌کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، بر تداوم همکاری‌ها با سازمان ملل متحد در جهت کمک به استقرار ثبات در این کشور و صیانت از امنیت در منطقه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، طی تماس تلفنی درباره تحولات منطقه از جمله وضعیت غزه و یمن، گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه بر مسئولیت جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و ارسال کمک‌های انساندوستانه به مردم غزه تاکید کرد. 

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به تحولات یمن و با محکوم‌کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، بر تداوم همکاری‌ها با سازمان ملل متحد در جهت کمک به استقرار ثبات در این کشور و صیانت از امنیت در منطقه تاکید کرد.

دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ضمن قدردانی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، خواستار ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و امنیت در یمن و منطقه شد.

