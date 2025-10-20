به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف درباره توسعه و ساماندهی وضعیت دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین موضوع انتقال محل زندان اوین برگزار شد. در این نشست، وزرای راه و شهرسازی و دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیأت دولت و سایر مسئولان مرتبط حضور داشتند.

محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به برنامه‌ریزی دولت چهاردهم برای امکان‌سنجی توسعه و یکپارچه‌سازی این دو دانشگاه و بررسی وضعیت زندان اوین گفت: موضوع جایگزینی بازداشتگاه اوین با مجموعه دانشگاهی شهید بهشتی از دهه‌های گذشته در دستور کار بوده و اکنون نیازمند هماهنگی و همکاری جدی میان دولت و قوه قضاییه است.

وی با یادآوری تجربه‌های گذشته در زمینه انتقال زندان اوین در اوایل دهه ۸۰ افزود: دانشگاه‌های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی از دانشگاه‌های پیشرو و اثرگذار کشورند که نقش مهمی در توسعه علم و فناوری داشته‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور موضوع توسعه و ساماندهی دانشگاه‌های بزرگ را از دغدغه‌های ملی و فرهنگی دولت عنوان دانست و گفت: ساماندهی این دو دانشگاه به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن ارتقای جایگاه و نقش آنان، رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها از درگیری در مسائل اجرایی روزمره رها شوند.

در این جلسه، حاضران درباره نحوه انتقال زندان اوین و چگونگی ساماندهی و توسعه دانشگاه‌های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی به تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام/