رئیس قوه قضاییه:
راهبرد دستگاه قضایی برخورد قاطع با اشرار، تروریستها و سارقین مسلح است
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه از حیث توسعه دسترسی عمومی و همگانی به عدالت و گسترش خدماترسانی فناورانه به مردم، گامهای مطلوبی را بویژه طی دو سال اخیر برداشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۸ مهر) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح راهبرد قوه قضاییه در تحکیم و تثبیت امنیت و آرامش مردم و جامعه، اظهار کرد: راهبرد قوه قضاییه آن است که در برخورد قاطعانه و قانونی با مخلان امنیت و آرامش مردم و اشرار و تروریستها و سارقین مسلح، کوچکترین تردیدی به خود راه ندهد و در عین حال، رأفت اسلامی را در قبال آن دسته از محکومین که واجد شرایط هستند، روا دارد. همچنین در تمامی موارد نیز رعایت تمام و کمال اخلاقِ قضایِ اسلامی نیز مدنظر و مَطمحنظر ماست. ما معتقدیم که عدالت باید در کلیهی مراحل رسیدگی به یک پرونده جاری و ساری باشد و این عدالت تنها در مرحله صدور رأی، متجلی و نمایان نباشد؛ این عدالت و عدالتورزی باید در برخورد ما با متهمین و طرفین دعوا و شکایات، در بیطرفی ما نسبت به اصحاب پرونده و در پاسداشت ما نسبت به شرع انور و قانون و ایضاً حیثیت و آبروی مردم، متجلی و نمایان باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با عنایت به در پیش بودن روز «آمار و برنامهریزی»، به نقیصه موجود در کشور در مبحث آمار اشاره کرد و بیان داشت: مبحث آمار و حکمرانی دادهمحور در برنامهریزی و تصمیمگیری برای تعالی و پیشرفت کشور، نقش فوقالعادهای دارد؛ سالیان سال است ما نسبت به این موضوع در کشور نقیصه داریم؛ چنانچه امروز از ما درخصوص جمعیت کشور اعم از افراد دارای تابعیت و یا مقیم، سؤال شود، شاید آمار دقیقی نداشته باشیم؛ اگر سؤال شود که اتباع غیرایرانی چقدر است، شاید آمار دقیقی به ما ارائه نشود؛ قطعاً این یک نقیصه است و اثراتش را در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای ما میگذارد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: خودِ ما در قوه قضاییه نیز در مبحث آمار، با نقایصی مواجه هستیم؛ امروز دیگر با وجود گسترش فناوریهای نوین، ضعف و خلل در مبحث آمار، حقیقتاً توجیهناپذیر است؛ فلذا مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نهایت اهتمام خود را داشته باشند تا در مبحث آمار در کلیهی شئون در دستگاه قضایی، وضعیتی بدون نقص پدید آید؛ البته باید تاکید کنیم که اِتقان در رسیدگی به پروندههای قضایی، امری اَرجح نسبت به آمار است، لکن آمار، مقولهای نیست که بتوان نسبت به آن بیتفاوت بود و قطعاً برای برنامهریزیها و تصمیمگیریهای صحیح و صواب، وجود آمار و استناد به آمار، ضروری است.
قاضیالقضات با اشاره به پیشرفتهای مطلوب دستگاه قضایی از حیث بَسط و گسترش خدماترسانی فناورانه به مردم، گفت: قوه قضاییه از حیث توسعه دسترسی عمومی و همگانی به عدالت و گسترش خدماترسانی فناورانه به مردم، گامهای مطلوبی را بویژه طی دو سال اخیر برداشته است؛ از این جهت، باید قدردان آقای دکتر کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی باشیم. در همین راستا، مسئولان برخی دستگاهها که بازدیدهایی را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات ما داشتهاند، با ارسال نامههایی درخواست استفاده از امکانات ما در این حوزه را دارند؛ امری که بیانگر مطلوبیت تجهیزات و فناوریهای مورد استفاده قوه قضاییه از حیث امنیت و صحت و کارآمدی است. لکن در این مبحث، تاکید مؤکدی بر تجهیز هر چه بیشتر از حیث اعتباری و بودجهای داریم و معتقدیم در حوزه گسترش فناوریهای نوین برای توسعه و بسط دسترسی مردم به عدالت، هر چه صرف شود، سرمایهگذاری کردهایم نه هزینهتراشی.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز به اثرات و برکات گذشت و بخشش در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کرد و در همین راستا به اقدام پدر امیرمحمد خالقی (دانشجویی که بهمن سال گذشته توسط سارقین به قتل رسید) اشاره کرد و گفت: قصاص حق مسلم اولیایدم است، اما گذشت و بخشش، بهتر است. اقدام آن پدر داغدار، حقیقتاً درسآموز بود؛ آن پدر، با مهلتی که به قاتل داد، چند نکته و درس را به ما آموخت؛ آن پدر غلبه بر احساسات در عین داغدار بودن را به ما آموزش داد؛ آن پدر با توصیهای که به قاتل فرزندش درخصوص اُنس با قرآن و حفظ بخشهایی از کلامالله کرد، معارف الهی را ترویج داد؛ اینها مواردی است که ارزشمند هستند و جا دارد رسانهها در تبلیغ و رواج و نشر آنها کوشا و ساعی باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، صرفهجویی در تمامی بخشها را یک ضرورت دانست و گفت: در شرایط فعلی کشور، نیاز به صرفهجویی در همه بخشها، بیش از پیش احساس میشود؛ این امر در مبحث آب و برق و انرژی، ضرورتی مضاعف دارد؛ مسئولانامر در قوه قضاییه نیز نهایت اهتمام را درخصوص صرفهجویی و جلوگیری از اسراف و رفع هزینههای زائد داشته باشند. در اینجا لازم است از اقدامات آقای دکتر شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز قدردانی داشته باشیم.
شایان ذکر است، رئیس دستگاه قضا در مَطلع نشست امروز، با اشاره به ایام سالگرد رحلت حاجآقا مصطفی، فرزند گرانقدر امام راحل، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن بزرگوار، گفت: امام عظیمالشأن ما در مورد رحلت فرزندشان حاجآقا مصطفی، فرمودند که این واقعه، از الطاف خفیه الهی بود. بعد از رحلت آن بزرگوار، جان تازهای در نهضت امام (ره) دمیده شد و انقلاب اسلامی در ایران فراگیر شد و قریب به ۱۵ ماه پس از آن نیز، رژیم منحوس پهلوی ساقط شد.
رئیس عدلیه همچنین به سالگرد شهادت یحیی سنوار نیز اشاره کرد و گفت: شهید سنوار از جمله اشخاصی بود که زندگی و مرگ عزتمندانه و شرافتمندانهای داشت؛ او بیش از دو دهه در زندانهای مخوف رژیم صهیونیستی مقاومت کرد و پس از آن نیز، راه جهاد صادقانه را در پیش گرفت و تا آخرین نفس دست از مبارزه با صهیونیستهای متجاوز برنداشت؛ شهید سنوار حقیقتاً زندگی شرافتمندانه و مرگ سعادتمندانه را ترجمه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین رحلت سردار علیرضا افشار از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس را تسلیت گفت و یاد و خاطره مجاهدتهای وی را گرامیداشت.
دادستان کل کشور: دو هزار وکیل در داخل و خارج از کشور برای پیگیری حقوقی شکایت علیه آمریکا و اسرائیل اعلام آمادگی کردهاند
حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در راستای پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا هفته گذشته مجموعاً ۱۵۲ خواهان حقیقی، دادخواست خود را ارائه دادند و ۱۳۸ شکایت کیفری نیز در دادسرا به ثبت رسیده است.
وی افزود: طبق گزارش معاونت حقوقی سپاه، در حال حاضر ۲۵۰ شکایت آماده ثبت است؛ همچنین ۱۵۴ هزار وکالت مردمی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اخذ گردیده، ۱۶۷ خانواده معظم شهدای نیروهای مسلح برای اعلام شکایت، وکالت دادهاند و مقدمات اخذ شکایت ۲۸۲ خانواده نیز مهیا شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: مستندات جنایات صهیونیستها در تمامی ۱۶ استانِ درگیرِ جنگِ تحمیلی ۱۲ روزه اخذ شده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه گردیده است؛ در حال حاضر، رفع نقص تعدادی از این گزارشات در حال انجام است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی همچنین عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را قابل تقدیر دانست و گفت: کارشناسی کلیه اماکن خسارت دیده شخصی و تمامی اماکن خسارتدیده حاکمیتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به صورت رایگان توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام شد و به اتمام رسید؛ دو هزار وکیل مرکز وکلا برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، اعلام آمادگی کردند.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت عالی قضایی به استان خوزستان در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: یکی از درخواستهای مطرح شده از جانب مردم خوزستان در جریان سفرهای استانی هیئت عالی قضایی در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴، صدور اسناد نخیلات آبادان و مزارع نیشکر خرمشهر بود؛ با تشکیل کارگروه ویژه و اقدامات گستردهی صورت گرفته، سرانجام روز پنجشنبه هفته گذشته پس از اِتمام تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی، عملیات صدور سند برای نخیلات شهرستان آبادان در پهنه ۱۳ هزار هکتاری در قالب سه هزار و ۵۰۰ قطعه آغاز شد و تعدادی از اسناد نیز به مالکین تحویل داده شد و ظرف چند ماه آینده نیز تمامی صاحبان نخیلات در آبادان، صاحب سند خواهند شد. همچنین اقدامات مربوط به صدور سند مالکیت برای ۱۵ هزار هکتار مزارع نیشکر خرمشهر انجام شد.
وی همچنین از تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشتآزادگان و اِتمام عکسبرداری هوایی پهنههای شهری و روستایی آبادان و خرمشهر خبر داد.
بابایی در ادامه، با اشاره به سفر روز گذشته خود به شهرستان جیرفت استان کرمان اظهار کرد: پس از سفر آبان سال ۱۴۰۲ هیئت عالی قضایی به استان کرمان، چند مشکل در حوزه ثبتی این استان احصاء شد و ساخت ۶ واحد ثبتی در مَنوجان، عنبرآباد، فهرج، ریگان، رودبار و منطقه سه کرمان در دستور کار قرار گرفت که این واحدها، در تیرماه سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید. همچنین روز گذشته با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، واحد ثبتی کوهبنان و نمایندگی اداره ثبت در رابُر به بهرهبرداری رسید و بیش از ۱۹ هزار سند در قالب اسناد مسکن ملی، بنیاد مسکن، شهرکهای صنعتی و گلخانهها، به صاحبان آنها اهدا شد.
آزادی ۲۱۴ زندانی مالی با همکاری قوه قضاییه و ستاد اجرایی فرمان امام
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه از آغاز به کار رسمی دادگاههای خانواده استان تهران از هفته آینده در اجرای قانون حمایت خانواده خبر داد و گفت: تعداد دو مجتمع دادگاههای خانواده استان تهران به سه دادگاه افزایش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دادگستری استان تهران برای آزادسازی زندانیان، اظهار کرد: در نتیجه این کمک و پیگیریهای صورت گرفته، مجموعاً ۲۱۴ نفر از زندان آزاد شدند.
کیفرخواست سارقان خودروهای لوکس اتوبانهای شمالغرب تهران صادر شد
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه از صدور کیفرخواست پرونده سارقان مسلح اتوبانهای شمال و غرب تهران و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و با اشاره به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض با سارقان مسلح و مجرمان خطرناک و حرفهای اعلام کرد: کیفرخواست پرونده دو سارق سابقهدار که طی چند ماه اخیر با خِفتگیری و سرقت گوشی تلفن همراه و یا اشیاء قیمتی شهروندان در اتوبانها و همچنین محلههای خلوت شمال و غرب تهران، موجب ایجاد رعب و ناامنی در جامعه شده بودند، صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
وی افزود: سارقان یاد شده از اسفند ماه سال گذشته تا شهریور ماه سال جاری، طی ۱۰ فقره تصادف ساختگی و ایجاد درگیری و مزاحمت برای رانندگان اتومبیلهای مدل بالا در بزرگراهها و مسیرهای منتهی به شمال و غرب تهران، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه رانندگان و سرنشینان میکردند؛ ضمن اینکه با غافلگیر کردن یک خانم در یکی از محلات خلوت پایتخت در حوالی ظهر، گردن بند وی را به سرقت بردهاند.
دادستان تهران با بیان اینکه در جریان تحقیقات مقدماتی، دو گوشی مسروقه از متهمین کشف شده است، اظهار کرد: چندین فقره مباشرت و یا مشارکت در سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپیدن، سرقت مقرون به آزار و همچنین سرقت مسلحانه، عناوین اتهامی متهمان این پرونده است که مورد اخیر با مداخله پلیس ناتمام ماند و یکی از متهمان در حین ارتکاب آن دستگیر شد.
صالحی اضافه کرد: با توجه به انتشار فیلم صحنه سرقت اتوبان صدر و حساسیت جامعه نسبت به آن، انجام تحقیقات مقدماتی با صدور قرار بازداشت موقت برای هر دو متهم در دستور کار قرار گرفت و پس از مواجهه حضوری ۷۶ شاکی با متهمان و جمع آوری ادله قانونی، کیفرخواست پرونده صادر و برای متهمان درخواست مجازات شد.