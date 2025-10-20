خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور رییس ستاد کل نیروهای مسلح؛

مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش برگزار شد

مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش برگزار شد
کد خبر : 1702494
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، با حضور رییس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر فرماندهان و مسئولان در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) و به صورت وبیناری در سایر دانشگاه‍های افسری اعم از دانشگاه خاتم‍الانبیا(ص) پدافند هوایی، شهید ستاری نیروی هوایی ارتش و امام خمینی(ره) نوشهر برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ