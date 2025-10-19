خبرگزاری کار ایران
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط نظامیان صهیونیستی

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به شکنجه یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط نظامیان صهیونیستی
سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس راجع به شکنجه و تحقیر یکی از اتباع سوئدی حامی فلسطین توسط نظامیان رژیم صهیونیستی پیامی نوشت.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در مطلبی در شبکه ایکس با اشاره به توییت خانم گرتا تونبرگ، کنش‌گر سوئدی مخالف نسل‌کشی فلسطینیان و از شرکت‌کنندگان در کارزار جهانی ناوگان الصمود (پایداری)، در شرح شکنجه‌ها و رفتارهای بسیار زننده نظامیان رژیم صهیونیستی با وی در دوره بازداشت، نوشت: 

برخوردی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز! این شیوه‌ای است که رژیم اسرائیل - همزمان با پول‌پاشی در بین انسان‌رسانه‌های منتخب جهت تطهیر جنایاتش و پرداخت ۷۰۰۰ دلار به ازای هر مطلب به این منظور- به کار می‌گیرد تا هر انسان شجاعی که در راه حمایت از عدالت و کرامت انسانی برای فلسطینیان شهامت به خرج می‌دهد را مرعوب ساخته و کل جهان را از اعتراض علیه نسل‌کشی و جنایت در غزه و کرانه باختری منصرف کند. 

آیا خون بیگناهان و جنایت‌های شنیع را می‌توان با زور یا پول سفیدشویی کرد؟

