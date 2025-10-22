اصغر زارعی کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با شرایط حال حاضر منقطه غرب آسیا بعد از صلح ناپایدار در غزه و آثار و تبعاتی که می تواند برای ایران در پی داشته باشد، گفت: نظام جمهوری اسلامی رویکردش نسبت به منطقه تغییر نکرده و همچنان به قوت خود باقی است. حمایت از مقاومت یکی از اصول مطرح در قانون اساسی ماست و هم در استراتژی سیاست خارجی ما به آن توجه ویژه شده است. قطعاً در آینده این مسیر ادامه خواهد یافت. ممکن است در برخی از موارد تغییرات جزئی در نوع تاکتیک‌ها و رویکردها وجود داشته باشد، اما جمهوری اسلامی ایران به این مسیر قطعاً با قوت ادامه خواهد داد و به عنوان یکی از ابزارهای قدرت، از ابزارهای اثربخشی و اثرگذاری روابط خارجی خود در تحولات منطقه‌ای و جهانی بهره‌مند بوده و خواهد شد.

به هیچ وجه نباید رویکرد خودمان در حمایت از مقاومت را تضعیف کنیم

وی ادامه داد: از دست دادن این اهرم و ظرفیت منطقه‌ای می‌تواند سیاست خارجی ما را با چالش‌های جدی در سطح منطقه و بین‌المللی مواجه کند. لذا ما به هیچ وجه نباید رویکرد خودمان در حمایت از مقاومت را تضعیف کنیم که در فرآیند شکل‌گیری تحولات منطقه‌ای دچار چالش نشویم.

نشست شرم‌الشیخ نمایشی از تحقیر و حقارت سران کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای عرب منطقه بود

این کارشناس سیاست خارجی درباره وقایعی که در نشست شرم الشیخ رخ داد تصریح کرد: وقایع این نشست قابل پیش‌بینی بود و من در مقاله‌ای که اخیرا منتشر کردم آن را نمایش مضحک نام گذاری کردم. آن نشست نمایشی از تحقیر و حقارت سران کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای عرب منطقه بود. نوع گفتمانی که آقای ترامپ به عنوان تصویرگر صلح مطرح کرده بودند، در برخورد با سران کشورهای مختلف، به وضوح مشاهده شد که با چه ادبیاتی خواهد بود. طرح شش ماده‌ای که ترامپ ارائه داد، عمدتاً مبتنی بر تبادل اسرا و جنازه‌های کشته‌شدگان صهیونیستی بود. البته پیش‌بینی هم می‌شد که رژیم صهیونیستی با توجه به شکستی که متحمل شده و خسارت سنگینی که دیده، هیچ‌گونه دستاورد میدانی کسب نکند و در منطقه هم کاملاً دچار چالش شود.

زارعی با بیان اینکه گفتمان بسیار قدرتمندی در جهان تحت عنوان آزادی فلسطین و حمایت از ملت فلسطین و تقبیح و محکومیت نسل‌کشی این رژیم جعلی در سطح جهانی به نمایش گذاشته شده ، عنوان کرد این گفتمان همسو با آرمان فلسطین در اوج و کمال خود قرار دارد و نماد شکست و ذلت آن رژیم است. این موضوع به‌ویژه در سخنرانی آقای نتانیاهو در نشست عمومی سازمان ملل هویدا بود که خود مقامات رژیم به شکست و حقارت آن اشاره کردند.

کوتاهی نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی می‌تواند آنها را جسورتر و گستاخ‌تر کند

وی افزود: یکی از انتظارتی که از شرم الشیخ وجود داشت، امید به برقراری آتش‌بس بود، اما مشاهده کردیم که یکی از کانال‌های رژیم جعلی، کانال ۱۴ عبری در میزگردی که داشتند، اعلام کردند که ما اسرا و جنازه‌های خود را دریافت کرده‌ایم و اکنون وقت ضربه آخر به حماس است و باید حماس را نابود کنیم. این رویکرد خشن و تروریستی جزد ذات این رژیم است و عقب‌نشینی و کوتاهی نسبت به سیاست‌های این رژیم می‌تواند آنها را جسورتر و گستاخ‌تر کند.

رویکرد تقابلی جهانی نسبت به رژیم و شهروندان بی‌هویت آن در حال قوت گرفتن است

این تحلیل گر مسائل منطقه‌ای با تاکید بر اینکه امروز رژیم جعلی در عرصه جغرافیای سرزمین‌های اشغالی با مشکلاتی همچون بحران سیاسی، اقتصادی، روانی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است، بیان کرد: امروز اسرائیل پس از ۷۵ سال به بدترین شرایط برای شهروندان بی‌هویت سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است. این وضعیت در ۷۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده و روند مهاجرت معکوس و ناامیدی به آینده در سرزمین‌های اشغالی در اوج خود قرار دارد. همچنین در خارج از مرزهای سرزمین‌های اشغالی هم رویکرد تقابلی و انزجار طلبانه جامعه جهانی نسبت به رژیم و شهروندان بی‌هویت آن در حال قوت گرفتن است. برخوردهایی که با شهروندان هویت‌دار رژیم اعم از ورزشکاران‌شان در مسابقات اروپایی صورت می‌گیرد و رفتارهای زشت و ناپسند مردم نسبت به این شهروندان که بعضا ترویست هستند، نشان‌دهنده شرایط بسیار تلخ و بحرانی است که بر رژیم و سران آن حاکم شده است.

طرح صلح آبراهام به‌طور کامل از دستور کار خارج شده است

زارعی در رابطه با احتمال پیوستن عربستان سعودی و اندونزی به پیمان ابراهیم گفت: با توجه به شرایط و رخدادهای یکی دو روز اخیر و بعد از نقض آتش‌بس که بیش از ۱۲۳ بار اتفاق افتاده، می‌توان گفت که طرح صلح آبراهام به‌طور کامل از دستور کار خارج شده است و آقای ترامپ نمی‌تواند این شرایط را به منطقه تحمیل کند. هرچند متأسفانه دولت‌های وابسته مانند عربستان سعودی، امارات، بحرین و برخی دولت‌های دیگر مثل کشورهای اردن، کویت و مصر در تلاش هستند که به نوعی در این زمینه فعالیت کنند، اما می‌توان گفت در آینده این اتفاق نخواهد افتاد و پروژه ابراهیم به یک پرونده مختومه تبدیل شده است که به آخر خط خود رسیده است.

مقاومت در آینده اشکال و ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا خواهد کرد

وی اضافه کرد: سیاست‌های بسیار علنی و توسعه‌طلبانه رژیم جدید اسرائیل برای گسترش اراضی اشغالی خود، باعث ایجاد حساسیت ویژه‌ای در میان ملت‌های مسلمان و عرب منطقه شده است. هرچند متأسفانه، وابستگی و عدم اراده لازم در سران برخی کشور‌ها وجود دارد، اما این مردم کشورها کاملاً هوشیار هستند و مقاومت در آینده اشکال و ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.

آمریکا با چالش‌های عمده‌ای مواجه است

این کارشناس روابط بین‌الملل در خصوص وقایع اخیر در آمریکا عنوان کرد: آقای ترامپ امروز با بحران و شرایط سختی در جغرافیای خود آمریکا مواجه است. بیش از ۷ میلیون نفر از ایالت‌های مختلف آمریکا به خیابان‌ها آمده و شعار نه به پادشاه سر داده‌اند و دموکراسی آن‌ها را به چالش کشیده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده وجود اختلافات و انتقادات جدی در لایه‌های حاکمیتی ایالات متحده، بین سناتورها و نمایندگان کنگره است. آقای ترامپ با سیاست‌هایش در سطح اروپا و رقابت‌سازی که ایجاد کرده، نتوانسته است مسائل مربوط به چین، روسیه و جنگ اوکراین را مدیریت کند.

وی یادآور شد: سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است و وعده‌هایی که درباره ارسال موشک به اوکراین داده، اما بلافاصله و در کمتر از ۲۴ ساعت عقب‌نشینی کرد و این موضوع نشان‌دهنده این است که ایالات متحده به عنوان حامی و بازیگر اصلی موضوعات منطقه در کنار جغرافیای سرزمین‌های اشغالی و دولت نیابتی جعلی‌اش با چالش‌های عمده‌ای مواجه است.

تنفر و انزجار جامعه جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی به اوج خود رسیده است

زارعی درباره اجرای ناقص طرح صلح غزه توضیح داد: عملکرد رژیم صهیونیستی در اجرای مفاد طرح شش ماده‌ای برای اعزام ۶۰۰۰ کامیون به نوار غزه، اجازه ورود تنها ۶۰۰ کامیون را داده است و اجازه ورود کاروان‌های کمک‌ را نیز نمی‌دهد که این نشان‌دهنده وضعیت شکننده و متزلزل رژیم است. تنفر و انزجار جامعه جهانی نسبت به این رژیم به اوج خود رسیده و بسیاری به دنبال محاکمه آنها هستند. چنانچه قبلاً آقای گالانت و آقای نتانیاهو در دیوان کیفری بین‌المللی محکوم شده و تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفتند، بقیه مقامات نیز شرایط بهتری ندارند.

رژیم اسرائیل در حال سقوط و فروپاشی است

وی با اشاره به این موضوع که در روزهای اخیر در کرانه باختری، عملیات استشهادی انجام شده و این نوع عملیات‌ها به تدریج شدت می‌گیرد. در لبنان نیز، علی‌رغم گذشت بیش از یک سال، نقض آتش‌بس همچنان ادامه دارد و بیشترین حملات در چند شب قبل رخ داده است. لذا رژیم صهیونیستی حیات خود را در بحران و جنگ و ترور می‌بیند. ما باید آماده باشیم، چرا که رژیم در حال سقوط و فروپاشی است و برای نجات خود به هر ترفند و ابزاری متوسل می‌شود. این رژیم از حمایت قوی در بین برخی از جناح‌ها در ایالات متحده و اروپا برخوردار است.

هرگونه موضع‌گیری اختلاف بین ما و طرف‌های چینی یا روسی جز زیان برای منافع ملی نخواهد بود

زارعی خاطرنشان کرد: باید آماده فشارها باشیم و فضای همکاری و دوستی در منطقه را ایجاد کنیم، حتی اگر چالش‌هایی بین ما و کشورهای منطقه همچون عربستان یا اردن وجود داشته باشد. زمینه همکاری به عنوان کشورهای اسلامی باید به سمت گسترش روابط پیش برود و از ایجاد چالش در روابط خود با دولت‌های شرقی مانند چین و روسیه اجتناب کنیم. هرگونه موضع‌گیری یا سخنی که باعث ایجاد چالش و اختلاف بین ما و طرف‌های چینی یا روسی شود، جز زیان و خسارت برای منافع ملی ما و امنیت کشور در بلندمدت نخواهد بود که متاسفانه از زبان برخی مسئولان سابق گفته می‌شود.

