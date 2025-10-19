سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
همه فرمانداران آموزشهای لازم برای برگزاری انتخابات تناسبی را دریافت خواهند کرد
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: امروز، ۲۷ مهرماه، آخرین مهلت قانونی برای استعفای مقامات و مدیرانی است که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر هستند و قصد داوطلبی در انتخابات پیشرو را دارند.
به گزارش ایلنا، محسن اسلامی، درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: امروز ۲۷ مهر بر اساس قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور آخرین مهلت برای استعفا داوطلبانی است که جزو مقامات یا مشاغل همتراز هستند. این افراد طبق ماده ۴۱ قانون باید سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا کرده باشند.
وی افزود: با توجه به اینکه زمان ثبتنام انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی تعیین شده است، آخرین مهلت استعفا تا پایان وقت اداری امروز خواهد بود. از داوطلبانی که مشمول ماده ۴۱ هستند، اعم از افرادی که مسئولیت یا شغل آنان تسری ملی دارد مانند مقامات، یا کسانی که مسئولیتشان تسری استانی، شهرستانی یا بخشی دارد، تأکید میکنیم در حوزه انتخابیهای که قصد داوطلبی دارند، به این زمانبندی توجه داشته باشند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور یادآورد شد: همچنین افرادی که در شهرداریها، بهویژه در سمتهای مدیریتی مناطق و نواحی مشغول به کارند، باید تا پایان وقت امروز استعفا دهند. این آخرین مهلت قانونی برای تحقق شرط سهماهه استعفا پیش از ثبتنام است.
دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم داوطلبان نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز جلسه ستاد انتخابات کشور با حضور رئیس و اعضا برگزار شد. این جلسه بسیار مفید و پربار بود؛ چراکه گزارشهایی از سوی مدیران و رؤسای کمیتهها ارائه شد و آخرین وضعیت ستاد انتخابات کشور در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این جلسه، مصوبات مؤثری برای ارتقای کیفیت برگزاری انتخابات داشت. جلسات ستاد انتخابات کشور بهصورت دو هفته یکبار برگزار میشود، اما کمیته فناوری به دلیل اهمیت برگزاری انتخابات بهصورت تمامالکترونیک، جلسات خود را بهصورت هفتگی دنبال میکند.
اسلامی تأکید کرد: هدفگذاری اصلی در این دوره، برگزاری انتخابات تمامالکترونیک است و در همین راستا، گزارشهای منظم از کمیته فناوری دریافت میشود. بر اساس جدول زمانبندی نهاییشده با ناظر انتخابات، روند کار در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: آموزش فرمانداران نیز در دستور کار قرار دارد و همه فرمانداران کشور، آموزشهای لازم را دریافت خواهند کرد.
دبیر ستاد انتخابات کشور در پایان گفت: امیدواریم برگزاری منظم جلسات ستاد انتخابات کشور به بهبود، ارتقا و انسجام ساختار اجرایی انتخابات کمک کند. گزارش کامل فعالیتها و تصمیمات ستاد انتخابات کشور نیز بهزودی در اختیار مردم و رسانهها قرار خواهد گرفت.