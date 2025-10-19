واکنش عراقچی به نمایش ضدایرانی در پارلمان انگلیس و طرح ادعاهای کذب
وزیر خارجه کشورمان در واکنش به نمایش ضدایرانی در پارلمان انگلیس و طرح ادعاهای کذب گفت: ایران همچنان برای گفتگوهای فنی و تبادل اسناد برای روشن شدن حقایق، به ویژه در مواجهه با این نمایش مضحک، آمادگی دارد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی واکنش به طرح ادعاهای کذب در پارلمان انگلیس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در نمایش یک پهپاد در پارلمان بریتانیا که به دروغ و با سوء نیت به ایران نسبت داده شده است، صحنهای تأسفبار است که توسط لابی اسرائیل و حامیان آن به اجرا در آمده است.
بازیگرانی که با روابط دوستانه بین ایران و اروپا مخالفت دارند، تلاش میکنند روایتهایی را جعل کنند که با روابط چند صد ساله، از جمله بین ایران و لهستان، همخوانی ندارد.
ایران همچنان برای گفتگوهای فنی و تبادل اسناد برای روشن شدن حقایق، به ویژه در مواجهه با این نمایش مضحک، آمادگی دارد.