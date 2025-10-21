اسماعیل سیاوشی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این که باتوجه به شرایط کشور بازگشت تحریم و نگرانی‌های مردم در زمینه معیشت‌شان باید چه اقداماتی از سوی تصمیم‌گیران صورت گیرد تا این نگرانی‌ها رفع شود، گفت: معتقدم که مردم باید عملاً احساس کنند که دشمن نمی‌تواند کاری انجام دهد و ما باید بتوانیم انسجام مردم را حفظ کنیم و زمانی انسجام مردم حفظ می‌شود که بتوانیم مشکلات اقتصادی و ثبات اقتصادی را در جامعه حفظ کنیم. اگر این کار را نکردیم، باید بدانیم که دشمن به دنبال این است که ناامنی اجتماعی به وجود آورده و زمینه برای حمله ایجاد کند.

گرانی؛ زنگ خطر ناامنی در جامعه

این عضو کمیسیون فرهنگی با بیان این‌که برخی از گرانی‌ها در جامعه ایجاد ناامنی می‌کند، اظهار داشت: ما باید گاهی اوقات به گرانی‌ها توجه کنیم؛ یعنی چه؟ یعنی باید بتوانیم امنیت را برای آن‌ها فراهم کنیم.

وی تاکید کد: زمانی می‌توانیم دشمن را مأیوس کنیم که از ما بترسد. دشمن الان با ما از روی مذاکره و منطق و دلیل و برهان صحبت نمی‌کند و دلش هم به حال مردم نمی‌سوزد، چون در غزه ماهیتش مشخص شده است.

زمانی می‌توانیم جلوی شرارت دشمن را بگیریم که مردم احساس کنند ثبات اقتصادی دارند

سیاوشی تاکید کرد: اگر دشمن الان حمله نمی‌کند، به این دلیل است که نمی‌تواند. چراکه فعلاً انسجام هست و سامانه موشکی‌مان قوی است. دشمن می‌داند اگر حمله کند، ما تمام پایگاه‌هایش را در خلیج فارس نابود می‌کنیم برای همین فعلا نمی‌زند، او در حال تقویت خود، گنبد آهنین‌اش و سامانه موشکی‌ و ضدموشکی‌اش است .

وی خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم جلوی شرارت دشمن را بگیریم که مردم ما منسجم باشند و عملاً نه با حرف، بلکه احساس کنند که ثبات اقتصادی دارند. از طرف دیگر، باید واقعاً تلاش کنیم تا سامانه موشکی‌مان را تقویت کنیم.

دولت باید برای ۱۰ قلم کالای اساسی یارانه بدهد

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه دولت چگونه باید این ثبات اقتصادی را به وجود آورد، عنوان کرد: معتقدم یک راهکار اساسی این است که دولت بر چند قلم کالای اساسی سرمایه‌گذاری کند، یعنی مهم‌ترین و اساسی‌ترین کالاها را حفظ و قیمت‌هایشان را کنترل کند و برای‌شان یارانه قرار دهد. اگر این چند قلم کالای مهم در جامعه قیمت‌شان حفظ و کنترل شد، بقیه کالاها به تبع آن‌ها تنظیم می‌شود.

احتکار مانع رقابت سالم در بازار است

وی با اشاره به اینکه ما زمانی می‌توانیم بازار را رها کنیم که یک رقابت بین تولیدکننده‌ها و عرضه به وجود بیاید، اظهار داشت: الان اقتصاد ما به گونه‌ای نیست که رقابت بین عرضه وجود داشته باشد. در حال حاضر، احتکار می‌شود. اما اگر به جایی برسیم که رقابت در عرضه باشد و نه در احتکار، آن وقت بازار خود به خود تنظیم می‌شود. ما هنوز آن فضا را نداریم. راه اصلی این است که باید قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی را دولت کنترل کند و یارانه بدهد. این‌ها را کنترل کند و بقیه خود به خود تنظیم می‌شود.

انتهای پیام/