مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس

محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس
​سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس در غزه و کشتار کودکان و زنان بی‌گناه را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه شنبه شب در یک موضع‌گیری رسانه‌ای، نقض‌ مکرر آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، از جمله حمله اخیر به خودروی حامل یک خانواده آواره فلسطینی در مسیر بازگشت به محل سکونتشان که منجر به شهادت ۱۱ نفر از جمله ۷ کودک و ۲ زن شد، و همچنین خودداری این رژیم از عمل به تعهد خود در بازگشایی گذرگاه رفح را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در بدعهدی و نقض آتش‌بس در موارد مشابه، مسئولیت مستقیم کشورهای ضامن را در این خصوص متذکر شد و خواستار اقدام موثر جامعه جهانی برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف جنایات، خروج اشغالگران از غزه، دسترسی مردم غزه به غذا و کالاهای مورد نیاز، و تسریع در روند محاکمه و مجازات جنایتکاران به منظور بازداشتن آنها از ارتکاب جنایات بیشتر شد.

 

