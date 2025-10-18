سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در بدعهدی و نقض آتش‌بس در موارد مشابه، مسئولیت مستقیم کشورهای ضامن را در این خصوص متذکر شد و خواستار اقدام موثر جامعه جهانی برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف جنایات، خروج اشغالگران از غزه، دسترسی مردم غزه به غذا و کالاهای مورد نیاز، و تسریع در روند محاکمه و مجازات جنایتکاران به منظور بازداشتن آنها از ارتکاب جنایات بیشتر شد.