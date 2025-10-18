خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت سردار علیرضا افشار

پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی، درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و یکی از چهره‌های متعهد انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 إنا لله و إنا إلیه راجعون

خبر درگذشت سردار علیرضا افشار، از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و از چهره‌های متعهد انقلاب اسلامی، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.

این مجاهد و ولایت‌مدار، از آغازین روزهای نهضت اسلامی در صف پیشگامان انقلاب حضور یافت و مسئولیت‌های خطیر فرماندهی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشت. وی پس از جنگ تحمیلی نیز منشأ خدمات بزرگ و ماندگار در عرصه‌های نظامی، فرهنگی و پژوهشی بود.

سردار افشار سال‌ها به عنوان رئیس کمیته بسیج دهه فجر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در صف نخست برنامه‌ریزی و اجرای مراسم‌های مردمی و حماسی ایام‌الله قرار داشت و با نگاهی عالمانه، انقلابی و خلاق، به تعمیق فرهنگ مقاومت، ایثار و هویت ملی در جامعه اهتمام ورزید.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره آن سردار پرافتخار، این مصیبت را به خانواده معزز ایشان، همرزمان و هم‌سنگران دوران دفاع مقدس، جامعه بزرگ ایثار و مقاومت و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر، سلامتی و توفیق مسألت دارم.

 

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
