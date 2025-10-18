پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
حجت الاسلام والمسلمین موسیپور نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی، درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و یکی از چهرههای متعهد انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام تسلیت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
خبر درگذشت سردار علیرضا افشار، از فرماندهان بزرگ دفاع مقدس و از چهرههای متعهد انقلاب اسلامی، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.
این مجاهد و ولایتمدار، از آغازین روزهای نهضت اسلامی در صف پیشگامان انقلاب حضور یافت و مسئولیتهای خطیر فرماندهی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشت. وی پس از جنگ تحمیلی نیز منشأ خدمات بزرگ و ماندگار در عرصههای نظامی، فرهنگی و پژوهشی بود.
سردار افشار سالها به عنوان رئیس کمیته بسیج دهه فجر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در صف نخست برنامهریزی و اجرای مراسمهای مردمی و حماسی ایامالله قرار داشت و با نگاهی عالمانه، انقلابی و خلاق، به تعمیق فرهنگ مقاومت، ایثار و هویت ملی در جامعه اهتمام ورزید.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن سردار پرافتخار، این مصیبت را به خانواده معزز ایشان، همرزمان و همسنگران دوران دفاع مقدس، جامعه بزرگ ایثار و مقاومت و عموم ملت شریف ایران تسلیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر، سلامتی و توفیق مسألت دارم.
محمدحسین موسیپور
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی