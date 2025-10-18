عمق کشور به ساحل متصل نشود، تمام اسناد در حد کاغذ باقی خواهند ماند

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ دوم «احمد راستی» معاون دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سمینار بررسی پیش‌نویس «سند جامع توسعه دریایی کشور» که صبح امروز (شنبه) در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی اظهار داشت: اکنون کمتر از دو درصد اقتصاد کشور مربوط به توسعه دریامحور است و این مسیر بسیار کند و ناچیز پیش رفته است.

سردار راستی ادامه داد: این در حالی است که کشور‌هایی مانند امارات با استفاده از صنایع دریایی توانسته‌اند درآمد‌های قابل توجهی کسب کنند؛ برای نمونه بانکرینگ سوخت آن‌ها سال گذشته بیش از ۳۰ میلیارد دلار سود داشت؛ در حالی که سوخت خود را عمدتاً از کشور ما می‌خرند و کشتی‌های ما نیز برای دریافت خدمات به آن کشور مراجعه می‌کنند.

معاون دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه با اشاره به ظرفیت‌های آبزی‌پروری گفت: در دهه ۷۰ ما پروژه پرورش ماهی در قفس را همزمان با ترکیه آغاز کردیم، اما تا سال ۱۳۹۲ ترکیه از مرز ۵۴۰ هزار تن عبور کرده بود، در حالی که تولید ما هنوز به پنج هزار تن نرسیده است. با وجود اینکه ماهی‌های جنوب کشور قابلیت رشد وزنی بالاتری دارند، این ظرفیت اقتصادی هنوز مغفول مانده است.

وی بر اهمیت اتصال عمق کشور به دریا و توسعه جزایر تأکید و خاطرنشان کرد: بحث کریدور‌ها بسیار حیاتی است؛ لذا ما باید رویکرد خود را به «نگاه از دریا به ساحل» تغییر دهیم و اتصال محور‌های شرق-غرب را نیز جدی بگیریم. اگر عمق کشور به ساحل متصل نشود، تمام اسناد و برنامه‌ها در حد کاغذ باقی خواهند ماند.

سردار راستی درباره ظرفیت‌های جزایر و مشوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: قشم، بوموسی و سایر جزایر ما ظرفیت عظیمی دارند؛ اما هنوز از آنها بهره‌برداری نکرده‌ایم؛ این در حالی است که کشور همسایه حتی از نیروی کار خارجی استفاده می‌کند تا جزایر خود را فعال نگه دارد؛ لذا ما نیز باید مشوق‌های اقتصادی و قوانین تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاران و ساکنان جزایر در نظر بگیریم.

معاون دانش و پژوهش نیروی دریایی سپاه همچنین به مشکلات قانونی و پیچیدگی‌های صدور مجوز اشاره و بیان کرد: برای یک پروژه آبزی‌پروری در قشم، درخواست مجوز از ۱۴ سازمان مختلف ضروری است که هزینه و زمان زیادی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید رویکردی مشوّق‌محور و استانداردمحور اتخاذ شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند پایدار بمانند.

وی درباره بهره‌برداری از منابع بستر دریا و معادن اظهار داشت: جزایر ما از نظر معدنی و منابع بستر دریایی بسیار غنی هستند؛ از جمله تیتانیوم و سایر مواد معدنی؛ اما تاکنون هیچ برنامه عملیاتی برای استفاده از این منابع اجرا نشده است. ما باید سیاست‌های بحری کشور را با توجه به ظرفیت‌های واقعی طراحی کنیم.

سردار راستی در پایان با تأکید بر لزوم اقدام عملی و همکاری همه‌جانبه در زمینه توسعه دریامحور گفت: امیدواریم با همکاری دانشمندان، دانشگاهیان و بخش خصوصی، سند جامع توسعه دریایی کشور از مرحله کاغذی به مرحله عملیاتی منتقل شود. نیروی دریایی سپاه هم آماده حمایت و مشارکت در این مسیر است و امیدواریم این تلاش‌ها به بهره‌برداری پایدار از دریا و منابع کشور منجر شود.

انتهای پیام/