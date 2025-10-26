خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم‌پناه در گفت‌وگو با ایلنا:

هم دولت جنگ هستیم، هم دولت صلح

هم دولت جنگ هستیم، هم دولت صلح
کد خبر : 1701546
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان که ادعا می‌کنند دولت چهاردهم دولت زمان جنگ نیست، گفت: در زمان جنگ کدام سوپرمارکت کالایش تمام شد؟ کدام مغازه کالاهایش خالی شد؟ کدام کالای اساسی مردم در زمان جنگ کمبود داشت؟ این نشان می‌دهد هم دولت زمان جنگ هستیم و هم دولت زمان صلح.

محمد جعفرقائم پناه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقادات برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد تیم اقتصادی دولت و اینکه بیان می‌کنند این تیم مناسب شرایط جنگی نیست، گفت: نمایندگان مجلس حق دارند از دولت انتقاد کنند، ولی شرایط طوری نیست که از وضعیت اداره امور کشور انتقاد کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان این که شرایط جنگی است، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها شدت پیدا کرده و اسنپ بک فعال شده است و باید تلاش اوضاع را در شرایط موجود ارزیابی کنیم نه در شرایط عادی. 

وی درباره این که برخی عنوان می‌کنند دولت پزشکیان در زمان صلح تشکیل شده و دولت زمان جنگ نیست، پاسخ دولت به این انتقادات چیست، گفت: اتفاقا من نمی‌دانم دولت زمان جنگ باید چه کار کند؟ جز این که در زمان جنگ مردم معیشت‌شان کوچکترین کمبودی نداشت. 

وی ادامه داد: در زمان جنگ کدام سوپرمارکت کالایش تمام شد؟ کدام مغازه  کالاهایش خالی شد؟ کدام کالای اساسی مردم در زمان جنگ کمبود شد؟ این نشان می‌دهد هم دولت زمان جنگ هستیم و هم دولت زمان صلح.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم‌پناه
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ