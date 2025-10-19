عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
دولت در صورت تصمیم به چندنرخی شدن بنزین طرحی بدهد که مجلس را قانع کند
اسنپبکهای داخلی مترصدند تا با افزایش نرخ بنزین قیمت ارز و کالاهای اساسی را افزایش دهند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره احتمال چند نرخی شدن قیمت ارز گفت: اسنپ بکهای داخلی امروز در داخل کشور مترصد هستند تا با افزایش قیمت بنزین، قیمت ارز و کالاهای اساسی را هم افزایش دهند. دولت اگر میخواهد در زمینه بنزین رویه چند نرخی را به کار ببرد باید طرحی ارائه دهد که مجلس و کمیسیونهای نظارتی را قانع کند.
علیرضا زندیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره احتمال چند نرخی شدن قیمت بنزین، گفت: شکی در این که حاملهای انرژی باید هدفمند شوند نیست و قیمت حاملهای انرژی باید واقعی شود، اما دولت باید راهکار اساسی برای رعایت عدالت ارائه دهد. در بحث حاملهای انرژی، به ویژه بنزین، باید مشخص کنیم که دهکهای پایین جامعه چقدر از بنزین استفاده میکنند و دهکهای میانی و بالا چه میزان. اگر قرار است یارانه بنزین پرداخت شود، باید بدانیم این یارانه به چه اقشاری تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: موضوع دوم این است که در شرایط اقتصادی کنونی، دولت باید به گونهای عمل کند که جنبه روانی افزایش قیمت بنزین را که بیشتر از اصل قضیه تاثیرگذار است، در نظر بگیرد. هیچ کسی منکر این نیست که قیمت بنزین واقعی نیست، اما افزایش آن ممکن است روی قیمت کالاهای دیگر تأثیر بگذارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید یک طرح جامع و کامل ارائه دهد و مجلس هم باید نظارت کند. همچنین باید بحث روانی قضیه را به شدت در نظر گرفت که تاثیری بر قیمت سایر اقلام نداشته باشد؛ چراکه اسنپ بکهای داخلی امروز در داخل کشور مترصد هستند تا با افزایش قیمت بنزین، قیمت ارز و کالاهای اساسی را هم افزایش دهند.
زندیان گفت: اگر دولت می خواهد درآمدی از فروش واقعی بنزین داشته باشد باید کیفیت بنزین را هم افزایش دهد چراکه امروز وقتی بنزین با این قیمت عرضه می شود کیفیت مناسبی ندارد و میزان کیفیت و به طور مثال اکتان آن پایین است اما اگر قیمت واقعی شود باید کیفیت بنزین هم بالا برود و واقعی شود. دولت اگر میخواهد در زمینه بنزین رویه چند نرخی را به کار ببرد باید زمینههای وقوع آثار مخرب روانی افزایش قیمت کالاها و افزایش نرخ ارز را هم مدیریت کند و باید طرحی ارائه دهد که مجلس و کمیسیون های نظارتی مجلس را قانع کند.
پیش تر سخنگوی دولت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفته بود که دولت هر کاری هم که بخواهد انجام بدهد اولا هیچ پنهان کاری در مورد این موضوع نخواهد داشت. حتما با مردم خیلی مستقیم و راحت صحبت خواهد کرد.
وی افزود: نکته دیگر این هست که حتما موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثراتی که وجود خواهد داشت بررسی میشود. هیچ کدام از ما مایل نیستیم که فشاری وارد شود.
مهاجرانی گفت: اما نکته ای هم که باید به آن توجه کنیم این نکته است که به هر حال ما واقعیتها را نمیتوانیم چشم پوشی کنیم. به هر حال موضوع قیمت بنزین موضوع مهمی است نه بنزین کارتها اگر بخواهد کاری صورت بگیرد روی سهمیه معمول مردم نیست. روی بقیه سهمیه های اضافهای است که وجود دارد. ولی تاکید میکنم که طبیعتا هر تصمیمی صورت بگیرد حتما موضوع معیشت مردم حتما موضوع اثرات آن بر اقشار به خصوص آسیبپذیر دیده خواهد شد و هیچ تغییری در موضوع سهمیه های اولیه افراد اعمال نخواهد شد.