پزشکیان:

ایران تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است

پزشکیان تاکید کرد: ایران، سرزمین رشادت و هنر است که تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«از دل کویر تا دامنه البرز و ساحل نیلگون خلیج فارس، سه روستای شفیع‌آباد کرمان، کندلوس مازندران و سهیلی قشم، امروز نام ایران را دوباره در نقشه جهانی گردشگری درخشان کردند. ایران، سرزمین رشادت و هنر که تقدیری بزرگ را در آغوش گرفته است.»

سازمان جهانی گردشگری روستای شفیع‌آباد کرمان، سهیلی قشم و کندلوس مازندران را در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان ثبت کرده است.

