شکست تلاش آمریکا برای سازش مجدد اعراب با رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، امام جمعه مشهد گفت: اجلاس شرم الشیخ میدان طمع ورزی آمریکا برای ایجاد کمپ دیوید دوم و سازش‌کاری سران عرب با رژیم صهیونیستی بود که شکست خورد.

آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد افزود: آمریکا در این اجلاس رهبران غربی و عربی را تحقیر کرد، تحقیری که ناشی از جنون قدرت بود البته این اقدام برای آمریکا در سراسر جهان تبعات منفی داشت.

وی ادامه داد: از طرفی در اجلاس شرم الشیخ آمریکا دنبال ایران هراسی بود، اصولا هدف آمریکا از این توطئه‌ها ترساندن جهان و منطقه از ایران است.

آیت الله علم الهدی گفت: آمریکا به دنبال آن است که از این وضعیت کاسبی کرده و بازار فروش تسلیحات خود را بواسطه ایران هراسی رونق بخشد.

وی افزود: ایالات متحده با فرستادن نیروی نظامی در منطقه ضمن نظارت بر چپاول ذخایر منطقه، نمی‌خواهد اجازه دهد روابط دنیای عرب با ایران خوب شود.

وی ادامه داد: صیانت از «سگ هار زنجیری» یعنی اسرائیل در منطقه و متوقف کردن ایران به عنوان الگوی موفق انقلاب در غرب آسیا از جمله اهداف آمریکا از این ایران هراسی در منطقه است.

امام جمعه مشهد گفت: برخی به رئیس جمهور و وزیر خارجه انتقاد کرده‌اند که چرا در اجلاس شرم الشیخ شرکت نکرده‌اید، انسان از این میزان غرب زدگی متعجب می‌شود.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه مردم امروز چهره واقعی آمریکا را شناخته‌اند؛ افزود: برخی با ناآگاهی از عدم حضور در شرم الشیخ و یا عدم مذاکره مجدد انتقاد می‌کنند که این اظهار نظر‌ها مایه تعجب است، شرکت نکردن در این اجلاس از سر لجبازی با آمریکا نبود بلکه بخاطر آن است که آمریکا به دنبال براندازی حکومت در ایران است.

امام جمعه مشهد در ادامه خطبه‌های امروز نماز جمعه به کلام امام سجاد (ع) در تشریح آفات زندگی مومنان و محبان امام زمان (ع) اشاره کرد و گفت: خستگی و طاقت از دست دادن در رهروی و خدمت به امام زمان (عج) از آفات زندگی مومنان است.

وی افزود: این که بگوییم کار و تلاش دولت به جایی نمی‌رسد و انقلاب نیز جوابگوی حل مشکلات نیست از مصادیق این خستگی آن هم در مسیر زندگی مهدوی است.

وی سستی در مسیر مقابله با دشمنان را نشانه گسست برخی افراد دانست و ادامه داد: اکنون که این انقلاب به ۴۵ سالگی رسیده و دشمن طاقتش تمام شده باید بیش از پیش پای این انقلاب و در این مسیر ایستادگی کنیم.

امام جمعه مشهد گفت: حرکت در مسیر مبارزه در جریان انقلاب اسلامی؛ موضع گرفتن ها، درگیری ها، شهید دادن‌ها و شهید شدن‌ها دارد، با این حال تاکنون با بهترین وضع پیشرفت کرده‌ایم و دشمن نیز با بدترین وضعیت شکست خورده است.

وی افزود: از ابتدای انقلاب تا امروز و طبق رهنمود‌های امامین انقلاب در همه موضع گیری‌ها و برخورد‌هایی که با دشمنان داشته‌ایم یک مورد خطا و اشتباه نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: اما بعضی عزیزان که دچار خستگی و گسست شده‌اند به عنوان مثال؛ می‌گویند اگر جاسوس‌خانه و سفارت آمریکا را نگرفته بودیم این‌مشکلات بوجود نمی‌آمد.

آیت الله علم الهدی گفت: اگر نسل امروز در دوره تسخیر لانه جاسوسی نبوده و شرایط کشور در آن زمان را نمی‌داند، اما شما که بوده‌اید و می‌دانید، آمریکا پیش از انقلاب همه کار کرد تا این نهضت پیروز نشود چرا باید اینگونه بگویید؟

وی افزود: آمریکا در بحبوحه انقلاب فرمانده ناتو را به ایران فرستاد که مردم را قتل عام کند تا انقلاب پیروز نشود، اما پس از اینکه این فرستاده نظامی شرایط کشور و پایبندی مردم به انقلاب را دید اعلام کرد با کشتار و قتل عام این انقلاب ساقط شدنی نیست، پس از آن نیز کودتای نوژه، قائله کردستان، ترکمن صحرا و دیگر فتنه‌ها را راه انداختند که مرکز این فتنه‌ها جاسوس خانه و سفارت آمریکا بود لذا جوانان انقلابی کار این مرکز فتنه را یکسره کردند.

وی تاکید کرد: با این اقدام حیثیت و پرستیژ آمریکا در جهان فرو ریخت و امام خمینی (ره) از این اقدام مهم به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.