امروز شاهد تقابل اردوگاه استکبار و کفر با مدافعان عدالت، انسانیت و صلح هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، خطیب نماز جمعه تهران، در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران گفت: در محضر خداوند سبحان توصیه می‌شود که ادب در سخن، نگاه و رفتار، رعایت حقوق انسان‌ها و پاسداری از عدالت همواره مورد توجه قرار گیرد. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: «اُذن للذین یقاتلون بالظلم و إن الله علی نصرهم لقدیر»؛ بدین معنا که خداوند به کسانی که در برابر ظلم می‌جنگند اجازه داده و همواره یاری‌گر آنان است.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث کلیدی و تحول‌آفرین قرآن کریم و ادبیات دینی، مفهوم جهاد است، ادامه داد: دین مبین اسلام با نگرشی ویژه به جامعه انسانی، تحول در جوامع بشری را هدف قرار داده و به تعالی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی توجه دارد. جهاد در این دین جایگاهی استثنایی و ویژه دارد و واژه جهاد و مشتقات آن ۳۵ بار در قرآن ذکر شده است.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: این واژه از ریشه «جهد» به معنای نهایت تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف است و در ساختار زبان عربی نشان‌دهنده نوعی همکاری، تقابل و رقابت میان گروه‌ها است. در جهان، گروه‌هایی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و این مفهوم را به خوبی توجیه می‌کند. مطالعات آیات قرآن و تاریخ پیامبر اسلام نشان می‌دهد که مسلمانان در ۱۳ سال حضورشان در مکه مکرمه حتی اجازه جهاد دفاعی نداشتند و با وجود ستم و آزارهای فراوان مشرکان، مأموریت جهاد دفاعی صادر نشده بود. همین فشارها باعث شد جمعی از مسلمانان به حبشه هجرت کنند و در نهایت مهاجرت به مدینه منوره صورت گرفت.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: هجرت مسلمانان به مدینه، گامی بزرگ در راستای ایجاد قدرت برای دفاع از حق، هویت دینی و اعتقادی آنان بود و نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه جهاد در اسلام است. این حرکت استراتژیک زمینه‌ساز تحول در جامعه اسلامی و مقابله با ظلم شد.

خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به نزول نخستین آیات جهاد در مدینه، جهاد را به‌عنوان دفاع مشروع و مقابله با ظلم معرفی کرد و تأکید کرد که قرآن کریم انسان‌ها را به تلاش برای رفع ستم و برقراری عدالت فرا می‌خواند. در سال دوم حضور مسلمانان در مدینه منوره، نخستین آیات مربوط به جهاد نازل شده است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، با اشاره به آیات ۳۹ و ۴۰ سوره مبارکه حج گفت: این آیات با بهترین بیان، فلسفه کلیدی جهاد را در اندیشه دینی و اسلامی تبیین می‌کند؛ اذنه للذین یقاتلون و ان الله علی نصرهم لقدیر. نگاهی به تاریخ حیات اجتماعی و سیاسی انسان‌ها نشان می‌دهد که جنگ یکی از پدیده‌های اجتناب‌ناپذیر است، اما قرآن به ریشه‌های نادرست جنگ‌ها اشاره می‌کند که ناشی از طغیان، زیاده‌خواهی و تعرض به حقوق دیگران است. وی تأکید کرد که جامعه اسلامی باید در برابر کسانی که آتش جنگ را برافروخته‌اند، با قدرت بایستد و از خود دفاع کند.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: آیه اذنه للذین یقاتلون به معنای دستور و فرمان الهی برای کسانی است که مورد ظلم واقع شده‌اند و باید با قدرت در میدان دفاع حضور یابند. همچنین خداوند وعده نصرت ویژه الهی را به آنان داده است.

ابوترابی‌فرد گفت: امروز شاهد تقابل اردوگاه استکبار و کفر با مدافعان عدالت، انسانیت و صلح هستیم که چگونه مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. این نخستین آیات جهاد در مدینه منوره بود که تأکید داشت بشریت باید برای رفع ستم و جلوگیری از تجاوز به حقوق انسان‌ها قیام کند. این مسئولیت بر دوش همه انسان‌ها، به‌ویژه ایمان‌آورندگان به پیامبر خاتم است تا برای برقراری صلح جهانی و جلوگیری از تعدی به حقوق بشر تلاش کنند. ابوترابی‌فرد یادآور شد که اولین گام در ادبیات قرآن، تلاش برای رفع اختلافات است و بیان کرد: امتم واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منظرین و کتاب الحق لیحکم بین الناس، انبیا الهی برای رفع اختلاف و نزاع در جامعه بشری آمده‌اند.

وی با اشاره به دوران حکومت امام عصر (عج) گفت: ما در این دوران شاهد تحقق تجربه عالی انسانی در جهت وحدت و صلح خواهیم بود.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در ادامه سخنان خود تأکید کرد که قرآن کریم بشریت را در یک کلاس بزرگ و واحد قرار داده و انسان‌ها را به مرتبه عالی انسانیت دعوت کرده است. هدف از این دعوت، قیامی بر پایه عدالت است نه صرفاً کسب قدرت یا منافع شخصی.

وی به آیه لقد أرسلنا رسلنا و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان اشاره کرد و گفت: این آیه بیانگر مدرسه‌ای بزرگ است که معلمان آن پیامبران و کتاب‌های آسمانی به‌ویژه قرآن کریم‌اند. هدف این مدرسه تربیت انسان‌های عادلی است که هرگز ظلم نمی‌کنند و با قدرت در برابر ظالم می‌ایستند. قرآن می فرماید قدرت مانع جنگ است پس قدرت داشته باشید تا دشمن تصور حمله به مرزهای دریایی هوایی و زمینی شما را نداشته باشد.

ابوترابی‌فرد گفت: یکی از راه‌های ریشه‌کن کردن جنگ در جامعه بشری، قدرت انسان‌های عادل، آراسته به علم و ایمان است. قرآن می‌گوید: خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند، وعده قدرت داده است. این قدرت برای دفاع و جلوگیری از جنگ است، نه برای تهاجم. او تأکید کرد که قدرت باعث می‌شود دشمن جرات تعرض نداشته باشد. اگر مسلمانان در جنگ جهانی اول و دوم قدرتمند بودند، حقوق‌شان پایمال نمی‌شد، سرزمین‌های‌شان تجزیه نمی‌شد و امروز صهیونیست‌ها جولان‌گاه فلسطین نبودند. اگر ایران قدرتمند بود در جنگ جهانی دوم اشغال نمی‌شود و مصادره غلات از ایران به قتل‌عام عمومی ملت ایران منتهی نمی‌شد.

ابوترابی‌فرد گفت: خداوند اجازه نمی‌دهد هیچ گروه یا فردی تمام قدرت را در دست گیرد، چون این موضوع به فساد و نابودی می‌انجامد. به همین دلیل سنتی قطعی قرار داده که گروهی در مقابل گروه دیگر بایستند تا از حکمرانی باطل جلوگیری شود. امروز در محور مقاومت، در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط جهان اسلام، شاهد مردان عدالت‌خواهی هستیم که در برابر استکبار می‌ایستند و اجازه نمی‌دهند منافع ملت‌ها به زور مصادره شود. این مقاومت تجلی سنت الهی است که عدالت و تعادل قدرت را حفظ می‌کند و نویدبخش پیروزی نهایی حق بر باطل خواهد بود.

ابوترابی فرد گفت: امروز جمعه 25 مهرماه ، روز نسل کشی کودکان و زنان قهرمان و مقاوم فلسطین. تصویر مقاومت مرد عاشورایی شهید پرافتخار یحیی سنوار در لحظات پایانی عمر در برابر اشغالگران سرزمین فلسطین به عنوان تاثیرگذار ترین تصویر جهان نماد فروپاشی اسطوره نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی است. امروز فرزندان غزه کودکان و شیرخواران فلسطین او را نماد مقاومت و حیات می دانند این فرمانده هوشمند و مقتدر با طراحی عملیات سهمگین طوفان الاقصی ساختار اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را درهم کوبید.

وی ادامه داد: دو سال پس از آن رویداد تاریخی، رژیم صهیونیستی با بحران‌های عمیق ساختاری و غیرقابل مدیریت مواجه است. این شرایط حتی آمریکا و متحدانش را مجبور کرده است تا با مردانی که پیش‌تر برای ترور آنها در دوحه قطر برنامه‌ریزی کرده بودند، به مذاکره بپردازند. این مذاکرات هم‌اکنون در قاهره در جریان است. در طول دو سال جنگ، آمریکا، اشغالگران فلسطین و متحدانشان فهرستی بلند از جنایات بی‌سابقه را علیه مردم مقاوم غزه رقم زدند. بمباران گسترده در خان یونس، رفح، جبالیا، بیت‌الهیه و دیرالبله، قتل‌عام بیش از ۷۰ هزار زن، مرد و کودک بی‌گناه و نقض تمامی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله این جنایات است.

وی ادامه داد: با وجود این جنایات گسترده، مقاومت ملت فلسطین و محور مقاومت رژیم صهیونیستی را شکست داده و نهایتاً به ایستگاه آتش‌بس رسانده است. رئیس‌جمهور آمریکا نیز برای نجات نتانیاهو از باتلاق غزه وارد میدان شده است. امروز جهان در برابر مقاومت و پایداری شکوهمند مردم فلسطین به احترام ایستاده است. رسانه‌های صهیونیستی به شکست راهبردی خود در مقابل اراده پولادین حماس و دیگر گروه‌های مبارز اذعان می‌کنند. این قطعه پرافتخار از جغرافیای جهان اسلام، نمادی از پیروزی حق بر باطل است.

وی ادامه داد: بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان، چالش‌های عمیقی را ایجاد کرده که آینده این رژیم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. داستان غزه فراتر از استقامت ملت‌ها و نمادی از ایمان، صبر و ایستادگی است و تصویر شهید یحیی سنوار را نمادی از مقاومت عاشورایی خواند. تصویر شهید سنوار در لحظات پایانی، نمادی جهانی از فروپاشی اسطوره نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی شده و فرزندان غزه او را سمبل پایداری و حیات می‌دانند. این عملیات ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را دچار اختلال کرد و مسیر نفوذ نیروهای مقاومت تا اعماق سرزمین‌های اشغالی را هموار ساخت.

ابوترابی‌فرد با اشاره به ادعاهای اولیه آمریکا و غرب مبنی بر نابودی و خلع سلاح حماس و اخراج فلسطینیان از غزه، گفت این اهداف محقق نشد و طرف مقابل به هیچ‌یک از مقاصد تعریف‌شده خود دست نیافت. او یادآور شد که در مذاکرات اخیر در شرم‌الشیخ و قاهره، طرف اشغالگر ناگزیر به پذیرش عقب‌نشینی و گفتگو شد و توافقات محدودی برای تبادل اسیران مطرح گردید.

ابوترابی‌فرد گفت: سخنان و وعده‌های رهبران مقاومت مبنی بر اینکه آزادسازی اسرای صهیونیستی تنها با اراده مقاومت ممکن است؛ دشمنان با وجود تمام توان‌نمایی‌های نظامی و تبلیغاتی، نتوانستند حتی یک اسیر را به صورت مطلوب آزاد کنند و این شکست نشان‌دهنده قدرت ایمان و اراده یک ملت است.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه بحران سیاسی در داخل رژیم صهیونیستی یک مصیبتی بزرگ است گفت: بی‌اعتمادی عمومی به دولت افزایش یافته و گزارش‌ها حاکی است درصد بالایی از شهروندان سرزمین‌های اشغالی اعتماد خود را به دولت از دست داده‌اند؛ دولت نیز در نیل به اهداف جنگ ناکام مانده و اعتراضات و شکاف‌های سیاسی داخلی، رژیم را وارد مرحله بی‌ثباتی ساختاری کرده است.

ابوترابی‌فرد با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ‌های چندجبهه‌ای از اکتبر ۲۰۲۳ گفت مجموع هزینه‌های نظامی و خسارات مستقیم و غیرمستقیم برای رژیم صهیونیستی بالغ بر صدها میلیارد شده است. این فشارهای مالی دولت را در تنگنایی قرار داده و هزینه‌های مستقیم در مقاطع حساس، باری سنگین بر اقتصاد اشغالگران وارد کرده است.

ابوترابی‌فرد تأکید کرد: تجربه‌های اخیر، از ایستادگی مردمی تا هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای طرف اشغالگر، نشان‌دهنده شکست راهبردی و تغییر معادلات منطقه‌ای است و پیروزی اراده ملت‌ها و محور مقاومت را نوید می‌دهد.

