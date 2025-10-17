انا الله و اناالیه راجعون

« درگذشت فرمانده مخلص دوران دفاع مقدس، سردار علیرضا افشار، موجب تأثر و اندوه گردید.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و مجاهدت‌های آن خدمتگزار صادق، این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، همرزمان و یاران دوران دفاع مقدس، فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و توفیق ادامه راه آن مجاهد خستگی‌ناپذیر مسالت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور»