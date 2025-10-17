تسلیت معاون اول رئیسجمهور در پی درگذشت سردار علیرضا افشار
در پی درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اول رئیسجمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام عارف به شرح زیر است:
انا الله و اناالیه راجعون
« درگذشت فرمانده مخلص دوران دفاع مقدس، سردار علیرضا افشار، موجب تأثر و اندوه گردید.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و مجاهدتهای آن خدمتگزار صادق، این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، همرزمان و یاران دوران دفاع مقدس، فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عموم مردم قدرشناس ایران اسلامی تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان گرامی صبر، سلامتی و توفیق ادامه راه آن مجاهد خستگیناپذیر مسالت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور»