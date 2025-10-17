محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به ایران در نشست جنبش عدم تعهد

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی که برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در کامپالا، پایتخت اوگاندا بسر می‌برد در گفت و گویی گفت: در این نشست، حملات رژیم صهیونیستی به ایران در شدیدترین وجه ممکن، محکوم شد.