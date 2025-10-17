خبرگزاری کار ایران
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به ایران در نشست جنبش عدم تعهد

وزیر امور خارجه گفت: حملات رژیم صهیونیستی به ایران در نشست وزرای امور خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در کامپالا، پایتخت اوگاندا در شدیدترین وجه ممکن، محکوم شد.

به گزارش ایلنا، سید عباس  عراقچی که برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه کشور‌های عضو جنبش عدم تعهد در کامپالا، پایتخت اوگاندا بسر می‌برد  در گفت و گویی گفت: در این نشست، حملات رژیم صهیونیستی به ایران در شدیدترین وجه ممکن، محکوم شد.

وی اضافه کرد: حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورمان نیز به طور مستقل مورد محکومیت قرار گرفت.

آقای عراقچی مهم‌ترین بخش نشست را موضع جنبش عدم تعهد درباره موضوع اسنپ‌بک دانست.

 

