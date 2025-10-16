خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزیر امور خارجه موزامبیک با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

دیدار وزیر امور خارجه موزامبیک با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
کد خبر : 1701051
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه موزامبیک، در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، خانم ماریا مانوئلا دو سانتوس لوکاس، وزیر امور خارجه موزامبیک، عصر پنج‌شنبه در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در کامپالا با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

 

در این دیدار دو وزیر راجع به روابط دوجانبه ایران-موزامبیک و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل تظر کردند. دو وزیر آمادگی متقابل کشورهای متبوع خود را برای تقویت تماس‌ها در سطوح مختلف جهت گسترش همکاری‌ها اعلام کردند.

طرفین همچنین در خصوص موضوعات دستور کار جنبش عدم تعهد به‌ویژه ضرورت همکاری و همبستگی بین کشورهای جنوب برای مواجهه مؤثر با یکجانبه‌گرایی و نقض‌های مکرر حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، و نیز موضوع فلسطین اشغالی گفتگو و تبادل نظر کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ