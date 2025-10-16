خبرگزاری کار ایران
پزشکیان عازم تهران شد

پزشکیان عازم تهران شد
رئیس جمهور دقایقی پیش اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز ( پنجشنبه ۲۴ مهر) سفر یک روزه خود را به استان اصفهان آغاز کرد.

رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به استان اصفهان در نشست توسعه عدالت آموزشی همراه با مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور،جشنواره خیرین مدرسه ساز،چهارمین همایش بین المللی راه نجات ( نهج البلاغه و حکمرانی علوی) و آیین افتتاحیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران حضور پیدا کرد.

همچنین رئیس جمهور در این سفره یک روزه با حضور در مسیر سلامت، مسافتی را با دوچرخه رکاب زد.

دقایقی پیش رئیس جمهوری، اصفهان را به مقصد تهران ترک کرد.

