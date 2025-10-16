خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت سردار افشار

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت سردار افشار
رئیس جمهور درگذشت سردار علیرضا افشار را به خانواده معزز، همرزمان گرامی، جامعه ایثارگران و ملت شریف ایران تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت سردار علیرضا افشار تصریح کرد: سردار افشار از چهره‌های برجسته دفاع مقدس و از مدیران دلسوز و انقلابی کشور بود که سال‌ها از عمر شریف خود را در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعتلای میهن عزیزمان صرف کرد.

 

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت سردار علیرضا افشار را به خانواده معزز ایشان، همرزمان گرامی، جامعه ایثارگران و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

سردار افشار از چهره‌های برجسته دفاع مقدس و از مدیران دلسوز و انقلابی کشور بود که سال‌ها از عمر شریف خود را در مسیر خدمت به مردم، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعتلای میهن عزیزمان صرف کرد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

دکتر مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور اسلامی ایران»

