بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، با حضور در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس، از بخش‌های عملیاتی، آموزشی و پشتیبانی این پایگاه بازدیدکرد و وضعیت آمادگی و توان رزمی و عملیاتی آن را مورد ارزیابی قرار داد.

دیدار با فرماندهان، خلبانان، کارکنان و سربازان وظیفه، افتتاح فروشگاه شمس، قسمت رادیولوژی بیمارستان این پایگاه و چندین طرح عمرانی و رفاهی دیگر، از برنامه‌های فرمانده نیروی هوایی ارتش در این بازدید بود.

